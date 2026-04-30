《中國要聞》官媒：Manus有意規避中國監管，禁售令並非禁止AI企業出海

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國家發改委27日宣布，對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。官媒接連就事件發表評論，最新是央視旗下新媒體「玉淵譚天」發表評論文章，強調禁止Manus併購案不是禁止AI企業出海，這次禁令只是劃清合規與不合規的界限，為外資投資提供更明確的監管參考。



*在華孵化技術後，包裝成新加坡公司出售*



文章指出，過去幾年，部分中國科技公司也嘗試過海外布局，在新加坡等相對開放的東南亞經濟體設立子公司，作為國際總部開展國際業務。在這個過程中，國家從未禁止海外投資或交易。但Manus早期團隊、數據、研發，主要都在中國，先利用境內要素完成孵化，後受美國因素驅動，試圖把自己包裝成一家新加坡公司，最後賣給外資，規避了中國的監管規定。對於這種規避監管的行為，國家主管部門當然需要介入。



文章並援引北京金誠同達律師事務所沈姿英的說法指出，中國《外商投資安全審查辦法》第四條對審查範圍有較明確規定，Manus的通用AI智能體落入重要資訊科技與網路產品與服務、關鍵科技領域，Meta若收購，便將取得實際控制權，這本應由企業自己主動申報，這是法律明文規定，但很明顯，Meta和Manus並沒有這麼做。



文章指，目前，國際AI競爭正進入白熱化階段，某些國家透過安全審查等機制，擴大審查範圍、模糊威脅定義，專門針對別國AI發展。這種價值導向影響了其關於「安全」的敘事，他們為了維護「自身的安全」，甚至要用其他國家的東西攻擊別國，中國不得不防，監管也是為了更好發展。

《經濟通通訊社30日專訊》