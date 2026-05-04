  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

04/05/2026 10:55

《央行動態》朱鶴新出席東盟與中日韓財長和央行行長會，討論中東局勢影響

　　中國人民銀行官網今日發文稱，人行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新5月3日赴烏茲別克出席東盟與中日韓財長和央行行長會，會議主要討論了中東局勢對全球和區域宏觀經濟形勢的影響、完善清邁倡議多邊化機制和東盟與中日韓宏觀經濟研究辦公室等議題。

　　會前，朱鶴新出席了首次東盟與中日韓央行對話會，與各方就區域跨境支付合作等議題進行了交流。
《經濟通通訊社4日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰04/05/2026 11:01  【ＡＩ】中國AI大模型周調用量再超美國，騰訊混元Hy3 preview登頂

下一篇新聞︰04/05/2026 10:38  《神州金融》國開行首季發放穩外貿專項轉貸款285.4億，支持超6500戶次外貿小微企業

其他
More

04/05/2026 11:44  《神州金融》餘額寶年化收益率跌破1%，每萬元日收益不足0.27元

04/05/2026 11:18  【ＡＩ】「AI替代人類工作」？員工遭降薪、解約，杭州法院判企業違法

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

從白宫記者宴會槍擊看美國暴力的上樑效應

30/04/2026 12:00

大國博弈

美國議息 | 鮑威爾5月卸任主席後將留任理事，強調無意干預特...

30/04/2026 03:12

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區