《央行動態》朱鶴新出席東盟與中日韓財長和央行行長會，討論中東局勢影響

中國人民銀行官網今日發文稱，人行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新5月3日赴烏茲別克出席東盟與中日韓財長和央行行長會，會議主要討論了中東局勢對全球和區域宏觀經濟形勢的影響、完善清邁倡議多邊化機制和東盟與中日韓宏觀經濟研究辦公室等議題。



會前，朱鶴新出席了首次東盟與中日韓央行對話會，與各方就區域跨境支付合作等議題進行了交流。

《經濟通通訊社4日專訊》