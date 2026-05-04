《央行動態》朱鶴新出席東盟與中日韓財長和央行行長會，討論中東局勢影響

中國人民銀行官網今日發文稱，人行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新5月3日赴烏茲別克出席東盟與中日韓財長和央行行長會，會議主要討論了中東局勢對全球和區域宏觀經濟形勢的影響、完善清邁倡議多邊化機制和東盟與中日韓宏觀經濟研究辦公室等議題。
會前，朱鶴新出席了首次東盟與中日韓央行對話會，與各方就區域跨境支付合作等議題進行了交流。
《經濟通通訊社4日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
04/05/2026 10:55
中國人民銀行官網今日發文稱，人行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新5月3日赴烏茲別克出席東盟與中日韓財長和央行行長會，會議主要討論了中東局勢對全球和區域宏觀經濟形勢的影響、完善清邁倡議多邊化機制和東盟與中日韓宏觀經濟研究辦公室等議題。
會前，朱鶴新出席了首次東盟與中日韓央行對話會，與各方就區域跨境支付合作等議題進行了交流。
《經濟通通訊社4日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰04/05/2026 11:01 【ＡＩ】中國AI大模型周調用量再超美國，騰訊混元Hy3 preview登頂
下一篇新聞︰04/05/2026 10:38 《神州金融》國開行首季發放穩外貿專項轉貸款285.4億，支持超6500戶次外貿小微企業
04/05/2026 11:44 《神州金融》餘額寶年化收益率跌破1%，每萬元日收益不足0.27元
04/05/2026 11:18 【ＡＩ】「AI替代人類工作」？員工遭降薪、解約，杭州法院判企業違法
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N