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05/05/2026 11:38

《反內捲》通威、隆基等光伏企業首季營收降至近年新低，部分連虧十季

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026年首季光伏主產業鏈22家企業總營收958.56億元
▷ 通威、隆基等5家企業單季虧損逾10億元，部分連虧十季
▷ 硅料價格一季度降24.7%，硅片價格跌幅均超24%

　　據《第一財經》報道，光伏行業「反內捲」持續近一年，政策效力與全行業自律減產，對行業供需格局的真實改善情況，隨著光伏一季報披露完畢已全面揭曉。2026年一季度，光伏主產業鏈22家企業實現總營收958.56億元（人民幣．下同），較2025年一季度的1085.16億元，同比下降11.67%，平均下滑近22%。

　　通威股份(滬:600438)、隆基綠能(滬:601012)的一季度營收降幅分別達23.9%、18.03%。其中，隆基綠能一季度的總營業收入111.92億元，創該公司2020年一季度以來的單季營收最低紀錄。通威股份的單季度營業收入121.25億元，也創下近五年的新低。

*5家企業單季度虧逾10億元*

　　主產業鏈企業的收入規模下滑的同時，淨利潤普遍續虧。22家上市公司的一季度歸母淨利潤虧損合計105.54億元，上年同期為117.26億元。從更能反映企業真實經營能力的扣非後歸母淨利潤維度來看，22家公司的首季度虧損金額達131.72億元，與上年同期基本持平。

　　5家企業單季度虧逾10億元，分別是通威股份、隆基綠能、TCL中環(深:002129)、晶科能源(滬:688223)、晶澳科技(深:002459)，有13家企業的扣非淨利潤虧損同比擴大，表明主營業務盈利能力仍無明顯改善。通威股份、隆基綠能、TCL中環等龍頭企業更已連續10個季度淨虧損，反映光伏行業「反內捲」進程的複雜性和長期性。

　　從環節看，上游硅料、硅片環節是主產業鏈營收下滑的主要拖累，主要是由於硅料價格下跌，帶跌硅片價格，使得相關企業的收入明顯下跌。梳理硅料價格走勢，今年1月初多晶硅N型復投料成交價格區間為5.0萬元-6.3萬元/噸，成交均價為5.92萬元/噸，到3月末成交均價下降至4.05萬元/噸，一季度降幅約24.7%，同期硅片各型號價格跌幅均超24%，導致企業單位收入顯著下降。
《經濟通通訊社5日專訊》

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