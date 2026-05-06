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06/05/2026 11:19

《行業數據》美團：五一假期中長線出行訂單佔比近半，小城縣域遊升溫

　　美團(03690)昨（5日）發布《2026五一消費洞察報告》。報告顯示，今年五一期間旅客出行規模顯著增長。美團平台上，300公里以上中長線遊出行訂單佔比達46%，Top10熱門目的地城市為北京、成都、上海、重慶、廣州、杭州、西安、深圳、武漢和南京。

　　與此同時，「人少、原生態、有煙火氣」的小城旅遊熱度持續升溫。美團數據顯示，景德鎮酒店訂單量同比增長36%，宜賓、大同酒店訂單量同比分別增長27%和26%。縣域目的地同樣受到歡迎，假期Top10熱門區縣為浙江義烏、江蘇張家港、浙江海寧、新疆伊寧、山東曲阜等。其中，「義烏酒店」搜索熱度同比上漲22%，「海寧酒店」同比上漲17%。

*體育賽事、演出帶動出行消費*

　　今年五一，體育賽事以及音樂節、演唱會等活動帶動以興趣為核心的出行消費。五一假期期間，可容納8萬人的上海體育場迎來人氣火爆的中超聯賽，美團數據顯示，比賽期間，「上海體育場附近酒店」的搜索熱度同比增長53%；「蘇超」賽事帶動淮揚菜訂單量同比上漲40%；「南京鴨血粉絲」搜索量同比增長30%，「鎮江三怪」搜索量同比增長203%。

　　演出方面，「超級銀河左岸音樂節」帶動瀘州文旅酒店民宿預訂量同比上漲40%，「太湖灣音樂節」帶動常州酒店民宿預訂量同比增長8%。五一期間，美團平台音樂節相關團購訂單增長75%。
《經濟通通訊社6日專訊》

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