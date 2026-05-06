《Ａ股行情》滬綜指高開0.57%，五一人流增長，樓市回暖

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滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.57%，報4135.45點，深成指高開1.43%，創業板指高開2.27%。「五一」小長假（5月1日至5日）結束，交通運輸部預計，五一全社會跨區域人員流動量15.25億人次，日均超3億人次，比2025年同期日均增長4%。商務部指，五一假期多地實施春假連休政策，消費者出遊需求集中釋放，服務消費需求旺盛，商品消費總體平穩。



除旅遊消費獲帶動，樓市熱度亦升，房地產銷售回暖。合碩機構分析師表示，北京新房項目普遍出現客戶量激增；5月1日至4日二手房成交套數同比大增72%。深圳樓市新政發布後，諮詢和帶看量明顯上升，光明區有項目現首日推盤40分鐘售罄的好成績。佛山樓市五一黃金周回暖態勢顯著，根據保利數據監測顯示：主流樓盤訪交量同環比大幅增長，來訪同環比分別增63%、103%，成交同環比分別增45%、104%。



另外，美國總統特朗普淡化中美潛在矛盾，稱下周訪華期間會跟中國國家主席習近平討論伊朗問題。他重申跟習近平關係很好，認為中方在應對伊朗問題上表現友善，沒有對美方構成挑戰。美國國務卿魯比奧期望中方跟德黑蘭談及重開霍爾木茲海峽問題，認為重開海峽亦符合中國利益。中國外交部昨晚宣布，伊朗外長阿拉格齊今日應邀訪華，外長王毅將與其會談。



人民銀行今日以固定利率、數量招標方式開展了260億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，全額滿足了一級交易商需求，利率持平於1.4%。因今日有2929億元逆回購到期，即今日淨回籠2669億元。



本周公開市場將有4191億元逆回購到期，其中5月6日至5月8日分別到期2929億元、1262億元、0億元。

《經濟通通訊社6日專訊》