東方證券(03958)擬溢價12%發新A股加現金併購上海證券，國泰海通退出後者持股

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東方證券(03958)(滬:600958)公布，與上海證券擬合併重組，與5名上海證券股東作為賣方訂立框架協議，購買上海證券100%股權，擬根據特別授權發行代價A股及支付現金支付，而每股A股作價10.49元（人民幣．下同），比4月17日收報9.34元溢價約12.31%。該集團A股自4月20日起停牌，已經向上海證券交易所申請A股自今日起恢復買賣。



該集團指，每股A股作價按照定價基準日前120個交易日A股加權交易均價確定，A股設12個月禁售期。至於該集團去年度利潤分配方案實施完成後，代價A股的發行價格將調整為每股A股10.29元。該集團指，發行A股向4名上海證券股東收購75.01%股權，以及發行A股及支付現金向國泰海通(02611)(滬:601211)分別收購上海證券18.74%及6.25%股權。



該集團指，總代價將以中國資產評估機構出具並經上海國資委備案的上海證券資產資產評估報告的評估結果為基礎，由各方協商後確定，並將通過該集團與賣方訂立正式協議予以確認。



*上海國資優化金融布局，促成旗下兩券商合併*



據內媒解讀，上海證券的實際控制人為上海市國資委，與東方證券同屬上海國資體系。此次合並重組並非跨體系的市場化併購，而是上海國資層面針對金融板塊的戰略性優化布局。



上海證券去年純利13.2億元，淨資產198億元。東方證券表示，上海證券從事經紀、證券自營、期貨及信用業務等，去年淨利潤13.2億元，營業收入34.3億元。該集團指，潛在交易是上海國資國企進一步改革深化，有利於優勢互補，有望實現業務互補、雙向賦能，形成協同效應。

《經濟通通訊社7日專訊》