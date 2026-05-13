《中國監管》市監總局：部署反不正當競爭專項執法，推動價格法等法規修訂

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市場監管總局今早在專題新聞發布會上宣布，市監總局部署全系統開展破除妨礙統一市場和公平競爭卡點堵點專項行動，時間自5月持續至12月。專項行動緊盯妨礙企業公平准入與自主經營、限制商品要素自由流動、資質認定內外有別、不當實施信用評價設置招投標隱性壁壘4類堵點，進一步加大執法、審查、抽查力度，依法從嚴糾治不當干預市場競爭問題。



市監總局介紹，目前總局正積極推動《價格法》、《計量法》、《認證認可條例》、《工業產品生產許可證管理條例》的修訂，通過完善反壟斷、反不正當競爭、價格、標準、質量監管等領域的法律法規，為縱深推進全國統一大市場建設提供法律支撐。與此同時，《市場監督管理行政處罰裁量規定》正在抓緊制定中，指導地方進一步優化裁量權基準，促進嚴格規範公正文明執法。同時繼續梳理基層執法難點問題，起草《市場監督管理若干法律疑難問題指引（二）》，以基層執法堵點的破解，助力破除妨礙統一大市場的卡點。



*整治「內捲式」競爭，強化商業秘密保護*



新修訂的《反不正當競爭法》去年10月15日起實施。市監總局價監競爭局副局長辛群指出，總局將積極作為，開展幾方面工作，包括部署開展反不正當競爭專項執法，聚焦平台經濟、民生、科技創新等重點領域，綜合整治「內捲式」競爭，並堅決規制利用數據和算法、技術、平台規則等實施的各類網絡不正當競爭行為。



強化商業秘密保護。加強侵權案件查辦力度，完善商業秘密保護規則體系，研究制定重點領域保護標準，完善新興產業保護指引，探索建立商業秘密管理體系認證制度。



同時，將加強法律宣傳解讀，適時曝光典型案例，加大以案釋法、以案促改、以案促治力度。壓實平台主體責任，督促平台合規經營，並鼓勵行業組織及新聞媒體加強社會監督，共同構建社會共治格局。

《經濟通通訊社13日專訊》