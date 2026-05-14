【習特會】駐美大使謝鋒：中美不打交道是不行的，兩國應廣泛開展合作

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中國駐美國大使謝鋒發表署名文章稱，習近平主席即將同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行元首會晤。這是美國總統時隔9年再次訪華。中美建交47年的發展歷程一再證明，中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐檢驗的常識，「相互成就、共同繁榮」是唯一正確的選擇。



文章指出，在國際形勢動盪加劇背景下，中美關係的戰略意義更加凸顯。放眼世界，無論是推動地區熱點問題降溫趨穩，還是應對全球治理新挑戰、開拓人類進步新疆域，樁樁件件都離不開一個穩定、健康、可持續發展的中美關係。中美應該展現大國格局、拿出大國擔當、發揮大國作用，探索構建具有戰略性、建設性、穩定性的中美關係，造福兩國人民，回應時代呼喚。



*中方四條紅線：台灣、民主人權、道路制度、發展權利*



文章並稱，要妥善管控分歧。中美國情不同，有分歧在所難免，關鍵是尊重彼此核心利益和重大關切。台灣、民主人權、道路制度、發展權利就是中方的四條紅線，中國的主權、安全和發展利益不容侵犯。中方要求美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止在經貿、科技等領域對華非法無理遏制打壓，停止對中國學生學者等赴美人員採取無端盤查滋擾遣返等歧視性措施，為兩國關係發展清除障礙。



要積極拓展合作。新形勢下，中美共同利益不是減少了而是更多了，兩國應該在外交、經貿、執法、兩軍、科技、人工智能、公共衛生、人文交流等廣泛領域開展合作，為雙邊關係營造建設性基調。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》