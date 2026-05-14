《擴大開放》財新：花旗將獲中國第七張外商獨資券商牌照

據《財新》報道，在中國證監會行政許可審批進度最新公示信息中，花旗證券（中國）有限公司的《證券公司設立審批》已不再顯示。這意味著花旗的外商獨資券商牌照審批程序已完成，中國外商獨資券商數目將增至七家。



2021年12月，花旗環球金融控股有限公司(Citigroup Global Markets Holdings Inc.)向中國證監會遞交申請材料，惟中證監直至2023年12月28日才決定受理。2024年2月4日，中證監出具第一次反饋意見，此後再歷時逾兩年才最終獲批。據悉，花旗證券（中國）此次申請的牌照業務類型包括證券經紀、證券投資諮詢、證券承銷與保薦業務。



報道指出，這是花旗第二次進軍中國證券行業。早在2012年，花旗曾與東方證券(03958)(滬:600958)成立合資券商東方花旗證券，整體承接原東方證券的投資銀行業務。此後，持股33.33%的花旗想進一步增持至51%，但談判未果，並於2019年退出了東方花旗。



此前，中國已有6家外商獨資券商，分別是摩根大通證券（中國）、高盛（中國）證券、渣打證券（中國）、法巴證券（中國）、瑞穗證券（中國），以及由控股轉為獨資的瑞銀證券。目前仍在等待中證監審批的外商獨資券商牌照申請者，還有城堡證券（中國）有限公司。

《經濟通通訊社14日專訊》