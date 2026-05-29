《中國要聞》市監總局發布幼兒園食安新規6月起實施，禁從園外採購散裝糕點、漢堡等食品

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市場監管總局今日召開食品安全專題新聞發布會，發言人王秋蘋在會上宣布，市監總局會同教育部，聚焦幼兒園食品安全關鍵環節，從主體責任落實、風險隱患排查、日常監管強化等方面細化相關要求，專門制定了《幼兒園落實食品安全主體責任監督管理規定》（下稱《規定》），織密織牢幼兒飲食安全防護網，今年6月1日起正式實施。



據介紹，《規定》一共32條，涵蓋7個方面內容，進一步明確幼兒園供餐模式選擇、管理人員配備履職、採購驗收、加工製作、餐飲具清洗消毒等關鍵環節的責任要求和具體措施，並在現行法律法規框架下，作出一系列嚴於一般校園食品安全管理的制度安排。



《規定》其中明確，幼兒園原則上應當自主經營、統一管理食堂。確需委託承包的，必須嚴格設定遴選條件等；確需園外供餐的，必須綜合評估供餐能力、運輸距離等因素，優先選擇實施「互聯網+明廚亮灶」等智慧化管理的供餐單位，做到不達標，不進園。



《規定》並明確，幼兒園食材供應商應近3年內不得發生食品安全事故或查實食品安全輿情事件；幼兒園禁止從園外採購散裝糕點、漢堡、三明治等食品；禁止採購、貯存、使用散裝食用油、散裝食鹽；禁止製售冷葷類、冷加工糕點、生食類食品以及四季豆、鮮黃花菜、野生菌、發芽土豆等高風險食品；原則上不得使用食品添加劑；餐食從燒熟到食用間隔不得超過2個小時；配送必須使用專用、密閉、保溫設施。



*重罰違法行為，嚴格落實處罰到人、從業禁止等*



此外，《規定》明確，幼兒園要每學期至少組織1次員工職業道德與專業能力培訓，提升對食品安全風險隱患的辨識、防控和應急處置能力；食品安全總監、食品安全員及從業人員每年參加培訓時間不少於40小時，如監督抽查考核不合格需再次考核合格後方可上崗。市場監管部門對幼兒園食堂、承包經營企業、供餐單位的監督檢查每學期不少於2次；對幼兒園集中用餐違法行為，依法從重處罰，嚴格落實處罰到人、從業禁止等要求。

《經濟通通訊社29日專訊》