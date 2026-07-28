《Ｂ股行情》上證B股指數收跌0.2%，深證B收升0.4%

上證B股指數收跌0.2%，報275.65點。深證B股指數收升0.4%，報1150.06點。
《經濟通通訊社28日專訊》
【你點睇？】日揆高市早苗支持率跌至新低，在日圓重貶，經濟疲弱的背景下，你認為她會在今年內下台嗎？ ► 立即投票
28/07/2026 15:16
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