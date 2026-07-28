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28/07/2026 15:16

《Ｂ股行情》上證B股指數收跌0.2%，深證B收升0.4%

　　上證B股指數收跌0.2%，報275.65點。深證B股指數收升0.4%，報1150.06點。
《經濟通通訊社28日專訊》

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