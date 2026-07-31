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AH股新聞

31/07/2026 18:08

【反內捲】市監總局要求光伏行業建價格合規制度，自查自糾抵制惡性低價競爭

　　此前有傳國家市監總局定於今日開展光伏行業價格合規指導活動。國家市監總局網站今日發文稱，市監總局今日在江蘇省鹽城市對光伏行業開展價格合規指導，貫徹落實黨中央、國務院關於深入整治「內捲式」競爭的決策部署，推動光伏企業從「拼價格」向「拼質量」轉變，促進光伏行業高質量發展。市監總局、國家發改委、工信部、商務部相關司局負責人，江蘇、浙江、安徽、新疆等地市場監管部門相關負責人，以及中國光伏行業協會、27家光伏企業代表參加活動。

　　市監總局強調，光伏企業要充分認識當前行業發展形勢，主動強化成本核算管理，建立健全價格合規制度，全面開展自查自糾，樹牢合規經營、理性競爭理念，抵制惡性低價競爭，維護市場價格秩序。頭部企業要發揮示範引領作用，嚴格規範自身價格行為和競爭行為，為行業樹立標桿。行業協會要依法加強自律，做好《光伏行業成本核算模型通則》標準宣貫，引導光伏企業預防和制止低價傾銷等價格違法行為的發生。

*嚴重擾亂市場秩序且不整改，將被嚴肅處置*

　　市監總局將堅持監管規範和促進發展並重，做好企業成本核算與價格監管執法銜接，綜合運用提醒敦促、合規約談、行政指導等方式，引導光伏企業規範價格競爭行為。對行業反映強烈、嚴重擾亂市場秩序、提醒約談仍不整改的經營主體，依法嚴肅處置。

 
《經濟通通訊社31日專訊》

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