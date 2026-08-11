《中國要聞》上海：打造十萬卡級超大規模智算集群，推動自主芯片與主流大模型融合

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上海印發《上海市軟件和信息服務業發展「十五五」規劃》（以下簡稱《規劃》）。其中提到，實施「百千萬」智算集群工程。形成「大集群+小集群+邊緣算力」協同的梯次供給體系，在松江、臨港、青浦等布局打造十萬卡級超大規模智算集群，在寶山、浦東、嘉定等布局建設千卡級智算集群。引導傳統數據中心、信息通信機房向百卡級邊緣智算中心轉變，滿足企業、個人超低時延算力需求。



同時，攻堅下一代模型架構，推動基於狀態空間模型、循環神經網絡變體、液態神經網絡等非Transformer架構的多技術路線探索。加快布局物理智能、世界模型、量子智能、類腦智能等前沿基礎模型技術體系。攻關超大規模智能算力集群組網技術，圍繞高性能計算芯片(GPU/NPU)、量子芯片(QPU)、高速光互連(CPO)、高帶寬內存(HBM)及異構服務器等核心環節，提升智算硬件的供給能力，推動自主芯片與主流大模型深度融合。聚焦新型存儲檢索、數模協同等，突破高精度異構處理、原生多模態融合及動態價值對齊等關鍵技術，建設覆蓋語料全生命周期的自動化複雜推理。



*聚焦擴展現實全鏈條技術攻關，突破虛實融合交互等技術*



另外，聚焦擴展現實全鏈條技術攻關，突破輕量化終端、實時空間渲染、虛實融合交互等關鍵技術，推動虛擬現實與大模型、行業知識庫深度耦合。分層梯次培育內容研發、硬件製造、場景運維等服務商，完善上下游產業配套。圍繞工業實訓、職業教育、文旅展演等領域打造標桿示範項目，加速沉浸式一體化解決方案市場化、規模化落地，持續拓寬虛實融合新型消費場景與產業服務場景，構建體系完善、業態豐富、創新活躍的擴展現實產業生態。



*推動算力等與業務場景融合，支撐企業開展智能化升級*



《規劃》還指出，完善數智融合發展的平台體系。統籌推進智算設施、模型工具、智能體應用一體化建設，組建產業創新聯合體，搭建普惠型公共服務體系，推動算力、數據、應用與業務場景深度融合，全面支撐大中小企業開展智能化改造升級。構建泛在互聯、數智融合的新一代工業互聯網平台生態，推進人工智能賦能生產控制與工藝優化，以及深化典型場景應用。打造工業語料公共服務平台，建設工業基礎語料庫以及5大類工業專業語料資源庫，探索「嵌入式積分」等利益分享與激勵機制。

《經濟通通訊社11日專訊》