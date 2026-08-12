《神州金融》郵儲銀行天津一分行設婚姻登記點，數字化浪潮下主動變革吸客

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天津河西區民政局聯合中國郵政儲蓄銀行泗水道支行，8月6日正式啟用東海婚姻登記處．泗水道愛情主題銀行服務點，為全國首家落戶銀行網點的婚姻登記點位。



《每日經濟新聞》報道，該登記點創新推出「政銀融合」全新合作模式，可以讓新人在結婚登記的同時，「一站式」了解新婚家庭金融規劃、各類婚嫁配套優惠等金融服務。現場工作人員表示，登記點開業首兩天有兩對新人前來登記結婚，預計步入正軌後一天可辦理10對新人的業務。工作人員還稱，在銀行網點預約登記，辦理速度會比在民政局稍快，並且可以獲得印有新人照片卡面的專屬定制銀行卡。



報道指，這並非銀行「不務正業」的孤例，此前郵儲銀行南通市分行推出「蘇超+文旅」主題網點，富滇銀行普洱分行則變身咖啡主題銀行。有銀行從業員指出，銀行推出特色網點，是吸引顧客來線下辦業務的有效辦法。「現在很多業務在線上即可辦理，去線下辦理業務的人在變少，線下主要就是對公業務、老年人和開卡的上班族」。博通諮詢金融行業資深分析師王蓬博亦提到，網點人流量過低是導致線下網點被裁撤的重要原因之一。



招聯首席經濟學家董希淼認為，銀行積極推出特色線下網點，本質上是數字化浪潮下的一場主動變革，而非偏離主業。目前，銀行電子渠道已承載超95%的交易，線下網點功能式微，亟需通過場景融合盤活資源、精準獲客，並以有溫度的人情味構建線上無法複製的差異化優勢。

《經濟通通訊社12日專訊》