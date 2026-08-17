《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中國巨石
|(600176)
|2944.68
|兆易創新
|(603986)
|2673.79
|藥明康德
|(603259)
|2119.33
|寒武紀
|(688256)
|1907.27
|貴州茅台
|(600519)
|1787.16
|生益科技
|(600183)
|1729.38
|瀾起科技
|(688008)
|1649.25
|長電科技
|(600584)
|1581.81
|中微公司
|(688012)
|1468.77
|工業富聯
|(601138)
|1464.84
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|5094.25
|新易盛
|(300502)
|4605.12
|東山精密
|(002384)
|2771.81
|寧德時代
|(300750)
|2613.61
|天孚通信
|(300394)
|2190.51
|紫光股份
|(000938)
|1681.85
|京東方A
|(000725)
|1383.62
|通富微電
|(002156)
|1370.91
|雲南鍺業
|(002428)
|1360.59
|光迅科技
|(002281)
|1317.13
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社17日專訊》