《中國要聞》李成鋼晤賽默飛世爾科技總裁，就中美經貿關係等交流

據商務部消息，商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼今日會見美國賽默飛世爾科技公司(Thermo Fisher Scientific Inc.)全球總裁江志成(GianlucaPettiti)，雙方就中美經貿關係、賽默飛世爾科技公司在華發展等進行交流。
《經濟通通訊社17日專訊》
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17/08/2026 17:44
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《經濟通通訊社17日專訊》
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