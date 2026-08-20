《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.28%，醫藥板塊全線走高

滬深股市早盤衝高後小幅回落，三大指數半日仍收漲。滬綜指收升0.28%，報3905.23點，深成指揚0.97%，創業板指漲1.03%。兩市半日成交額13713億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2469億元或15%。



從板塊來看，醫藥股全線走高，疫苗、創新藥方向表現亮眼，沃森生物(深:300142)、智飛生物(深:300122)、石藥創新(深:300765)、博騰股份(深:300363)升20%漲停。消息面上，美國製藥企業默沙東和莫德納19日宣布，其實驗性信使核糖核酸(mRNA)皮膚癌疫苗在最後階段臨床試驗中取得積極結果。專家認為，這是治療此類癌症的一項重大突破。



另外，旅遊股午盤收市前拉漲，九華旅遊(滬:603199)飆6.7%，陝西旅遊(滬:603402)升3.6%。國家移民管理局公告，即日起吉爾吉斯、越南公民可適用240小時過境免簽政策和海南30天入境免簽政策來華。240小時過境免簽政策適用國家增至57國，海南30天入境免簽政策適用國家增至61國。



下跌方面，農業板塊走弱，指數半日跌逾3.9%。油氣股回吐，銀行保險等金融板塊亦挫。

《經濟通通訊社20日專訊》