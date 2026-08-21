《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2869.49
|紫金礦業
|(601899)
|1748.64
|藥明康德
|(603259)
|1699.42
|中國巨石
|(600176)
|1568.51
|生益科技
|(600183)
|1261.85
|恒瑞醫藥
|(600276)
|1211.14
|兆易創新
|(603986)
|1173.73
|貴州茅台
|(600519)
|923.16
|赤峰黃金
|(600988)
|906.29
|中國平安
|(601318)
|819.49
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4118.02
|新易盛
|(300502)
|3559.25
|寧德時代
|(300750)
|2592.58
|東山精密
|(002384)
|1717.30
|麥格米特
|(002851)
|1401.79
|北方華創
|(002371)
|1385.63
|滬電股份
|(002463)
|1151.23
|江海股份
|(002484)
|1076.50
|天孚通信
|(300394)
|1043.64
|興業銀錫
|(000426)
|994.51
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社21日專訊》
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