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21/08/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)2869.49
紫金礦業(601899)1748.64
藥明康德(603259)1699.42
中國巨石(600176)1568.51
生益科技(600183)1261.85
恒瑞醫藥(600276)1211.14
兆易創新(603986)1173.73
貴州茅台(600519)923.16
赤峰黃金(600988)906.29
中國平安(601318)819.49

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)4118.02
新易盛(300502)3559.25
寧德時代(300750)2592.58
東山精密(002384)1717.30
麥格米特(002851)1401.79
北方華創(002371)1385.63
滬電股份(002463)1151.23
江海股份(002484)1076.50
天孚通信(300394)1043.64
興業銀錫(000426)994.51

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社21日專訊》

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