百濟神州(06160)中期純利升3.86倍至4.6億美元，不派息

百濟神州(06160)(滬:688235)公布，截至2026年6月30日止中期純利4.64億美元，按年升3.86倍；每股基本盈利32美仙，不派中期息。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社26日專訊》