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26/08/2026 18:10

百濟神州(06160)中期純利升3.86倍至4.6億美元，不派息

　　百濟神州(06160)(滬:688235)公布，截至2026年6月30日止中期純利4.64億美元，按年升3.86倍；每股基本盈利32美仙，不派中期息。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社26日專訊》

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