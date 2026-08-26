《中印關係》中印邊界問題特別代表會晤，王毅：願實現「龍象共舞」

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據外交部消息，中印邊界問題特別代表第25次會晤25日在北京舉行。中方特別代表、中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅同印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾就中印邊界問題和雙邊關係等進行了深入溝通。雙方重申將本著相互尊重、相互諒解精神，尋求公平合理、雙方都能接受的邊界問題一攬子解決方案；並將繼續通過對話協商妥善處理邊界問題，共同維護邊境和平安寧。



王毅指出，雙方正在有序落實特別代表會晤共識。兩國機制性交流合作逐步恢復，共同致力於維護邊境地區和平安寧。雙方應總結歷史經驗，將邊界問題置於雙邊關係適當位置，堅持向前走，不停滯、不倒退、不偏航，讓對話、和平、協商、合作成為主流，為兩國關係健康穩定發展注入積極因素。



王毅並稱，中印關係健康穩定發展符合兩國人民根本利益，符合全球南方國家普遍願望，具有全球和戰略意義。中方願同印方從戰略高度和長遠角度把握兩國關係，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」。



*習近平據報將率代表團訪印*



多瓦爾表示，在兩國領導人引領下，印中關係重回正軌，各領域交流合作穩步推進。印方願同中方進一步密切戰略溝通，拓展互惠合作，深化多邊協作，有效管控邊境地區，探索邊界問題解決方案，推動印中關係加快改善發展。



另據《路透》此前引述消息人士報道，習近平可能率領一個龐大代表團出席下月在新德里舉行的金磚國家峰會，這將是他七年來首次訪問印度，也是兩國關係回暖的最新跡象。

《經濟通通訊社26日專訊》