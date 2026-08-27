【大國博弈】中國民營地方煉油廠續購折價伊朗石油，美或難以制裁

美國本周對伊朗發動新一輪制裁，包括數十家中國內地及香港的企業。不過據《紐約時報》報道，北京長期以來一直無視美國的制裁，繼續購買伊朗石油。俗稱為「茶壺」的中國民營地方煉油廠持續大量購入折價伊朗原油，並將其加工成汽油和柴油供國內市場使用。



報道指出，由於許多民營煉油廠幾乎沒有國際交易，美國財政部無法通過全球銀行限制其獲取美元來進行精準打擊。外界認為他們的大部分貿易是用人民幣或加密貨幣進行的。相比之下，中國三大國有控股石油巨頭因與西方銀行聯繫廣泛，一直避免購買伊朗原油。



此外，這種貿易還發展出了保護船隻和貨物免受西方制裁的複雜方法。伊朗石油經常被運往馬來西亞附近海域，貨物在該處於船隻之間進行轉運，然後再運往中國。



船運訊息追蹤機構Kpler數據顯示，2026年迄今為止，中國平均每天從伊朗接收約120萬桶石油，僅略低於去年同期。Kpler石油分析員指出，目前有大量石油儲存在馬六甲海峽、南海周邊，以及中國港口附近的船隻和儲油罐中。由於船隻規避監測的能力日益增強，最新進口量難以準確統計。



*美制裁名單不包括中國重要金融機構*



美國財政部長貝森特周一（24日）概述了「切斷伊朗所有經濟命脈」的計劃，將目標對準了繼續為伊朗提供金融生命線的各類實體。在美國列出的60多個面臨制裁的經紀商、公司和船隻名單中，包含十幾家來自中國內地及香港的小公司，惟不包括中國金融系統中的重量級機構。專家分析稱，這表明華盛頓不願破壞與中國之間脆弱的休戰狀態。



中國外交部發言人林劍在周二（25日）的新聞發布會上回應稱，中國同伊朗的合作始終在國際法框架內進行，不應受到干擾破壞。中方正密切關注相關動向，將採取一切必要措施，堅定維護自身權益。

《經濟通通訊社27日專訊》