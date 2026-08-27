【ＡＩ】英偉達確認向華交付H200芯片，惟銷售收入佔數據中心業務不足1%

外電報道，當地時間8月26日，英偉達(US.NVDA)首席財務官克雷斯(Colette Kress)在業績會上披露，2027財年第二財季（截至2026年7月26日），公司在遵守美國政府相關許可證要求的前提下，已向中國客戶交付H200芯片，但相關收入在公司數據中心業務總營收的佔比不足1%，即少於8.9億美元。



由於受到中國監管部門反對，英偉達至今仍未能按照今年1月獲得的美國政府許可，將獲准數量的H200全部銷往中國。由於需求下降，英偉達過去六個月還為過剩的H200庫存計提4億美元費用。



克雷斯同時指出，鑑於持續存在的地緣政治不確定性，英偉達在未來一季的業務展望中，並未計入來自中國數據中心計算產品的業務收入。



儘管H200對英偉達整體營收貢獻有限，但此次出貨仍具有象徵意義，因為這是英偉達自2025年獲准向中國客戶銷售部分H20、並取得約6000萬美元營收以來，首次再次向中國銷售AI芯片。H20原本是為符合美國此前出口限制而設計，可以說是H200的「降規版」，但特朗普在2025年4月禁止對華銷售，之後又撤銷決定。

《經濟通通訊社27日專訊》