《Ａ場新股》傳A股未盈利企業IPO申報收緊，業內人士：不封堵只提質

近日，有市場傳言稱，A股未盈利企業IPO申報全面收緊，港股同步受到影響。據《21世紀經濟報道》從知情人士處了解到，目前不存在未盈利企業一律無法上市的可能性，無論A股還是港股，都會繼續向優質未盈利企業敞開大門，只是對未盈利企業的審核更為嚴格，要求企業具備更為明確的商業變現路徑與業績改善預期；對於虧損持續未見收窄、短期商業化落地難度較大，且並非細分行業絕對頭部的企業，IPO審核尺度將更為嚴苛。



報道指出，2019年科創板設立後，未盈利企業在A股上市成為可能。目前，科創板第五套、第四套、第二套標準及紅籌/表決權差異安排等特殊通道，創業板第四套、第三套標準，被視為可行性更強的未盈利企業上市路徑。此外，科創板第三套標準，北交所第二套、第三套、第四套標準，同樣允許未盈利企業上市。



根據Wind數據梳理發現，截至8月26日，創業板上市的未盈利企業僅大普微1家，科創板則已達約64家。其中，2025年科創板重啟未盈利企業上市以來，在科創板完成上市的未盈利企業已有10家。



*部分已上市的未盈利企業業績改善不及預期*



聚焦於近日IPO風向之變，未盈利企業上市收緊背後，實則是部分已上市的未盈利企業業績改善不及預期。以科創板為例，根據Wind數據，自開板以來，共有約64家IPO時未盈利的企業完成上市。截至2026年8月26日，仍有46家企業持續處於未盈利狀態，部分企業上市時間超六年，其中2020年上市的老牌未盈利企業共計10家，包括百奧泰、滬硅產業、神州細胞、天智航、君實生物、埃夫特、奇安信、億華通、康希諾、芯原股份。在這46家持續未盈利企業中，2020-2022年上市的有30家，佔比超六成。



值得注意的是，一些企業上市後扭虧為盈，而後再度陷入虧損，此類企業目前共約12家，包括2023年上市的百利天恒，2022年上市的天岳先進、希荻微、格靈深瞳、唯捷創芯，2021年上市的振華新材、安路科技，2020年上市的神州細胞、滬硅產業、百奧泰、康希諾、芯原股份等。



*審核重心向商業化能力與盈利確定性傾斜*



報道引述知情人士稱，上市後業績不及預期，正是未盈利企業上市要求趨嚴的關鍵所在。目前，監管正在研究未盈利企業上市的更多細化規則，以期更好甄別出優質未盈利企業，商業化路徑清晰度、收入可實現性、現金流可持續性、未來數年的扭虧可行性等，將被給予更多關注。



如果企業扭虧為盈可期，並且是所在細分領域的絕對龍頭，則IPO審核節奏對其影響有限。與之相對，在細分領域排名並不突出且利潤轉正短期無望的企業，成功敲鐘可能需要更長等待時間。



當前A股三大交易所均有大量未盈利科創企業處於IPO排隊進程中，項目覆蓋前沿硬科技核心賽道，審核重心全面向商業化能力與盈利確定性傾斜，各板塊儲備項目呈現差異化格局。

《經濟通通訊社27日專訊》