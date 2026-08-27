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AH股新聞

27/08/2026 16:23

《中印關係》中印邊界問題特別代表北京會晤達成八項成果共識，包括增邊防軍事聯絡熱線

　　中印邊界問題特別代表第25次會晤25日在北京舉行。中方特別代表、中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅同印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾就中印邊界問題坦誠、深入交換意見，達成8點成果共識，包括雙方同意增加兩個將軍級會談會晤點，並在邊境東段、中段新增兩條邊防軍事聯絡熱線；同意2027年在印度舉行第26次特代會晤。

　　其他成果共識還包括：雙方強調將按照2005年關於解決中印邊界問題政治指導原則的協定和此後兩國特代會晤達成的共識，推進邊界問題解決框架的磋商，尋求公平合理和雙方都能接受的解決方案。

　　雙方同意通過現有的外交軍事渠道及時處理邊境現地任何情況，致力於解決突出問題，避免雙方在邊境實控線地區的誤解誤判。雙方討論了增進對相應地區實控線理解的方式，以便更好管控邊境。同時，為完善邊境管控措施，雙方同意增加兩個將軍級會談會晤點，並且在邊境東段、中段新增兩條邊防軍事聯絡熱線。

　　雙方同意加強邊境貿易、朝聖等交流合作，共同在邊境地區營造對話、和平、協商、合作的氛圍。雙方並同意9月召開新一輪跨境河流專家級機制會議，就水文報汛、續簽備忘錄等相關問題保持溝通。
《經濟通通訊社27日專訊》

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