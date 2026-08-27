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27/08/2026 15:31

【中尼救災】中國外交部：近百中國公民於尼泊爾泥石流災害中失聯

　　中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問到尼泊爾泥石流造成西藏日喀則吉隆口岸重大人員傷亡一事時透露，尼方一側受災地區失聯中國公民近百人。中國駐尼使館正進一步向尼方核實並發布領事提醒。中方再次提醒在當地中國公民及時轉移避險，注意防範次生災害，如有需要隨時聯繫中國駐尼使館，使館將全力以赴提供協助。

　　至於西藏一側災情，林劍表示，中國政府有關部門已啟動國家二級救災應急響應。各方面應急救援力量已第一時間趕赴當地，現場搜救工作正在緊張有序進行。

　　林劍稱，此次泥石流災害造成中尼兩國重大人員傷亡、失聯。中方向尼泊爾政府和受災民眾表示誠摯的慰問。中方正同尼方密切溝通協調配合，共同做好搜救工作，將根據尼方的需要提供緊急援助。根據西藏當地發布的信息，初步掌握目前受災地區失聯的外國公民260人。受災情影響，具體信息還在進一步核查中。中方救援工作對中外人員一視同仁，正在同相關國家的駐華使館保持溝通，通報情況。

　　尼泊爾國家減災與管理署今日表示，已在災區尋獲最少165具遺體，另有826人仍然失蹤，包括579名外國遊客。西藏吉隆政府則公布，截至今早8時成功搜救2人，排查發現遇難3人、失聯558人，其中外籍人員260人。兩地合共增至最少168人死亡、1384人失蹤。
《經濟通通訊社27日專訊》

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