《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平抵比什凱克出席上合組織峰會

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內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



習近平抵達比什凱克出席2026年上海合作組織峰會

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當地時間8月30日下午，國家主席習近平乘專機抵達比什凱克，應吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫邀請，出席2026年上海合作組織峰會並對吉爾吉斯斯坦進行國事訪問。



汲取思想偉力，開啟奮進新程

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思想之旗引領新征程，理論之光照亮奮進路。在中國共產黨成立105周年之際，中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平黨建文選》第一卷、第二卷由中央文獻出版社出版，在全國發行。



找準場景切口，釋放創新動能

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當新一輪科技革命與產業變革深度交融，人工智能正從技術變量轉化為產業質變的核心引擎。如何推動人工智能等前沿技術扎根具體場景、更好賦能產業發展？在8月29日由中國證券報主辦的2026科技創新與產業高質量發展大會上，300餘位產、學、研代表匯聚常州。與會代表形成鮮明判斷：人工智能正從實驗室走向生產線，深度嵌入研發、生產、供應鏈等環節，重構製造業價值創造邏輯。





《上海證券報》



習近平抵達比什凱克出席2026年上海合作組織峰會

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當地時間8月30日下午，國家主席習近平乘專機抵達比什凱克，應吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫邀請，出席2026年上海合作組織峰會並對吉爾吉斯斯坦進行國事訪問。



汲取思想偉力，開啟奮進新程

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在中國共產黨成立105周年之際，中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平黨建文選》第一卷、第二卷由中央文獻出版社出版，在全國發行。



增長動能向新，產業結構向優

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8月30日，隨著最後一批上市公司披露半年報，A股2026年半年報季正式收官。上海證券報根據Wind數據梳理發現，5550家A股上市公司上半年合計實現營收37.74萬億元(人民幣．下同)，同比增長7.09%；歸母淨利潤3.58萬億元，同比增長18.57%。剔除金融板塊和石油石化板塊後，總體營收增速為6.17%，歸母淨利潤增速達19.69%，非金融板塊盈利明顯改善，實體企業盈利實質性回暖。





《證券時報》



習近平抵達比什凱克出席2026年上海合作組織峰會

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當地時間8月30日下午，國家主席習近平乘專機抵達比什凱克，應吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫邀請，出席2026年上海合作組織峰會並對吉爾吉斯斯坦進行國事訪問。



《平「語」近人--習近平喜歡的典故》在上合組織國家媒體播出

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由中國中央廣播電視總台制作的《平「語」近人--習近平喜歡的典故》（多語種版）啟播活動30日在吉爾吉斯首都比什凱克舉行。節目即日起在吉爾吉斯國家電視廣播公司等上海合作組織國家媒體落地播出。



封頂預售與現房銷售並行，全鏈條夯實購房人權益保障

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8月28日，推動加快構建房地產發展新模式相關政策發布，涉及商品房銷售制度、房地產信貸管理、資本市場融資支持等領域。業內人士認為，此次政策組合拳從制度層面入手，覆蓋開發、建設、銷售、運營全鏈條，核心指向購房人權益獲得系統性保障，銷售端封頂預售與現房銷售消除交付風險，資金端監管帳戶與按揭後置保障資金安全，融資端主辦銀行制為項目平穩運行提供閉環支撐。

《經濟通通訊社31日專訊》