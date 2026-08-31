【提振內房】兩部門改革房地產信貸制度，內地個人住房貸款期限延長至40年

中國人民銀行、金融監管總局8月28日聯合印發《關於改革完善房地產信貸管理 推動加快構建房地產發展新模式的意見》。《意見》明確，個人住房貸款期限最長不超過40年，金額不得超過擬購買住房的評估價值。貸款期限在1年以內（含1年）的，實行到期一次性還本付息或按月還本付息；貸款期限在1年以上的，按月還本付息。



人行有關部門負責人表示，將個人住房貸款期限延長至最長40年，給予借貸雙方更大靈活度，具體期限由購房人與商業銀行協商確定。此舉是為適應經濟社會發展需要。



上海易居房地產研究院副院長嚴躍進指出，以100萬元（人民幣．下同）貸款本金、年利率3%、等額本息還款方式測算：30年期月供為4216.04元，延長至40年後月供降至3581.02元，每月還款額直接減少635.02元，降幅約15%。這意味著購房家庭每年可節省約7620元的現金流支出，前五年累計可釋放近3.8萬元的還款壓力。



*確保購房人「能拿房、再還貸」*



《意見》同時提出，房地產開發貸款實行主辦銀行制，要求單個房地產項目對應一家主辦銀行，項目存續期間開發貸款、項目自有資金、現房銷售資金等全部資金均納入該行帳戶封閉管理；預售項目貸款期限最長不超過5年，現房銷售項目、商業地產項目最長不超過7年。



對於已發放的浮動利率個人住房貸款，《意見》提出，當貸款利率水平與全國新發放個人住房貸款利率偏離達到一定幅度時，借款人可以與銀行業金融機構協商變更合同約定的利率水平，或申請新發放浮動利率個人住房貸款置換存量貸款，方式應由借款人自主選擇。變更後或新發放貸款利率加點幅度由銀行業金融機構與借款人自主協商確定，不得低於變更或置換貸款時所在城市個人住房貸款利率加點下限（如有），貸款金額不得高於原貸款剩餘本金金額。



為維護購房人合法權益，《意見》還延後了個人住房貸款發放時點：所購新建住房實行現房銷售的，房貸應在銷售備案後發放；實行預售的，應嚴格在項目竣工備案後發放。與此前的按揭放款節奏相比，購房人貸款資金的進入節點大幅後移，從制度上確保「能拿房、再還貸」。



《經濟通通訊社31日專訊》