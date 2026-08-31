【提振內房】建設銀行開放存量個人房貸延期申請，可延期限不超原期限一半

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人民銀行、金融監管總28日聯合發布相關房地產信貸管理新規，將個人住房貸款期限由最長30年延長至最長不超過40年，具體期限由購房人與商業銀行協商確定。據《財聯社》報道，建設銀行(00939)(滬:601939)已開始落實相關政策。



據建行客服人員表示，客戶可以向銀行申請延長貸款期限，銀行將根據申請延長期限的具體原因、還款來源以及後續還款安排等因素綜合評估，合理確定可延長的具體年限。按照建行目前執行口徑，延長期限最長不超過原貸款期限的一半，且原貸款期限與延長期限合計不超過40年。



例如，若客戶原貸款期限為30年，最多可申請延長10年；若原貸款期限為10年，最多可延長5年。上述客服人員稱，該行自政策發布之日起（2026年8月28日）開始執行最新規定。



*新政推進節奏不一，農行、交行等稱暫無相關政策*



報道指出，各家銀行推進節奏並不完全一致。工商銀行(01398)(滬:601398)、農業銀行(01288)(滬:601288)、交通銀行(03328)(滬:601328)客服人員均表示暫未查詢到有關存量個人房貸期限可申請延長的具體政策。中國銀行客服人員則稱，該行將嚴格落實金融監督管理總局8月28日印發的《個人住房貸款管理辦法（試行）》相關規定，如有政策疑問可諮詢貸款經辦機構。



此外，招商銀行(03968)(滬:600036)、中信銀行(00998)(滬:601998)等多家股份行客服人員也表示，目前後台系統暫未查詢到存量房貸期限可變更延長至40年的相關政策，但具體仍需諮詢當地貸款經辦機構。

《經濟通通訊社31日專訊》