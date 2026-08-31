【中尼災情】西藏泥石流已致中國境內16死546人失聯

中國西藏與尼泊爾邊境8月26日發生泥石流尼災情，《央視》30日報道，截至29日晚上6時，西藏吉隆縣的遇難人數增至16人，仍有546人失蹤，包括來自23個國家、共261名外國人。



至於尼泊爾方面，根據警方公布的最新數據，截至當地時間30日17時45分，尼泊爾方遇難人數升至794人。



西藏自治區官員在周末的新聞發布會上表示，失蹤外國人中，人數最多的是尼泊爾公民，共有104人；此外還有49名印度公民、33名拉脫維亞公民、18名美國公民和15名英國公民。他們表示，北京方面已通知相關外國使領館。另《央視》報道，失蹤的261名外國公民中還包括2名法國人。



中國外長王毅周六（29日）與尼泊爾外長通電話稱，此次泥石流是近年來兩國「最嚴重的跨境災害」，救援行動面臨前所未有的困難和複雜程度。



中國已調集2100多名應急救援人員，並撥款至少2.2億元人民幣支持尼泊爾的救災工作。此外，中國還向尼泊爾提供緊急現金援助、救災物資、衛星和水文數據以及隧道救援專家。

《經濟通通訊社31日專訊》