【數據解讀】機構：8月製造業PMI改善但仍低於50，穩增長政策效果待察

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受極端天氣影響減弱、宏觀政策發力、需求改善等因素帶動，中國8月官方製造業PMI溫和回升，反映供需表現的生產、新訂單及新出口訂單指數均重返擴張區。不過，官方製造業PMI整體仍為連續第二個月陷於收縮區間。



當月非製造業PMI持平在逾三年半低點，其中建築業刷新歷史次低水平，服務業活動維持在逾兩年半低位。《路透》援引分析人士指出，內需似乎正在回暖，但更多可能受到人工智能熱潮和出口增長帶動，經濟整體依然偏弱，穩增長政策效果仍有待觀察。



中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示：「8月份PMI指數提高，表明經濟回穩因素有所增加……同時要注意到PMI指數仍運行在榮枯線之下，生產經營活動預期指數仍呈下降態勢，企業信心還不穩定，」他指出，應抓緊提升既有存量政策的效果，積極謀劃推出務實管用的增量政策，推動經濟回穩、回升因素持續加強。



*政策效果或在四季度更明顯體現*



經濟學人智庫(EIU)中國高級經濟學家徐天辰也表示，國內需求似乎正在回暖，不過更有可能是受到人工智能相關投資和出口增長的帶動，而非政策擴張所致，「政策效果更有可能在9月和四季度得到更明顯體現。」



受近期原油、有色金屬價格上行等因素影響，價格指數雙雙回升。其中，主要原材料購進價格指數環比上升3.4個點至56.6，為三個月高點；出廠價格指數升2.6個點至50.4，時隔兩個月重返擴張區間。保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，大宗商品價格上漲可能使部分製造業上游企業受益，不過指數回升更多是由供給因素推動，而非需求改善所致。



凱投宏觀中國經濟學家Nguyen Hoang Nam稱，企業對未來產出前景總體保持樂觀，部分原因可能是預期地方政府將在今年餘下時間加大財政支出，從而提振經濟活動。他認為，隨著惡劣天氣影響逐漸消退以及地方政府加快落實已納入預算的支出，今年剩餘時間內經濟動能將進一步改善。

《經濟通通訊社31日專訊》