【中尼救災】中國外交部：中方隧道專家已抵尼泊爾災區協助尼方救援

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中國外交部發言人郭嘉昆今日主持例行記者會，有外媒問到中國西藏和尼泊爾邊境的泥石流災害時表示，據報尼泊爾災區有大約900人被困在水電項目的隧道內，能否確認是否有中國工人被困？郭嘉昆回應稱，尼方一側受災地區失聯中國公民近百人，尼方正在設法全力搜救失聯或被困人員；中方隧道專家已經抵達尼泊爾災區，協助開展相關的救援工作。



郭嘉昆表示，截至昨天中午，在尼泊爾災區取得聯繫的中方人員已經全部得到妥善轉移安置，處於安全狀態。當前中方正在全力搜救國內外失聯人員，並與外國駐華使館保持密切溝通，共同做好外籍失聯人員摸排和善後處置等工作。同時，正在積極協助滯留的尼泊爾公民盡快返回尼泊爾。



郭嘉昆並指出，此次尼泊爾邊境地區突發冰川崩塌，引發嚴重泥石流災害，造成中尼兩國重大人員傷亡、失聯。中方在緊急開展搶險自救的同時，第一時間向尼方伸出援手，支持尼方應急救災。中國政府向尼方提供了緊急現匯援助和人道主義援助，首批50噸救災物資已經運抵加德滿都。中方兩批隧道救援專家組成的救援隊已經馳援尼泊爾災區一線，中方並同尼方分享災區影像、衛星和水文數據等重要信息，包括上游堰塞湖預警信息。



另外，針對有外媒就此次泥石流災害的成因發表不當言論，郭嘉昆稱，已注意到中國和尼泊爾兩國的專家和官方機構對此次災害的成因已經做出了一些研判，分析是由於尼泊爾境內高位冰川崩塌引發的，「在大災大難面前，我們堅決反對這種沒有事實依據的惡意揣測」。

《經濟通通訊社31日專訊》