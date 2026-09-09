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09/09/2026 17:58

《中國要聞》四大金融管理部門副手明出席國新辦記者會，介紹金融領域落實十五五規劃情況

　　內地明日將舉行重要發布會。國務院新聞辦公室將於2026年9月10日（明日）下午3時舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，請中國人民銀行副行長陸磊，金融監管總局副局長叢林，中國證監會副主席李超，國家外匯局新聞發言人、副局長李斌，介紹金融領域貫徹落實「十五五」規劃、推動金融強國建設有關情況，並答記者問。
《經濟通通訊社9日專訊》

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