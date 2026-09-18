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18/09/2026 17:59

《中國要聞》粵浙等七地市監局與淘天、抖音、美團等8家平台企業簽約，共同幫扶個體工商戶

　　國家市場監管總局今日在其微信公眾號「市說新語」發文稱，在市監總局指導下，內蒙古、江蘇、浙江、山東、廣東、重慶、四川等7個省（區、市）市場監管局、「全國個體工商戶發展網」與1688、抖音生活服務、快手、美團、淘寶閃購、淘天、小紅書、支付寶等8家平台企業，昨日共同簽署《促進個體工商戶發展合作框架協議》。

　　該協議旨在深化市場監管部門與平台企業合作對接，以務實舉措幫扶個體工商戶線上經營發展。協議提出，雙方建立溝通會商和工作推進機制，圍繞個體工商戶初創幫扶、重點培育、能力提升、數字賦能、創新示範等方面，形成更多惠及廣大個體工商戶的合作成果。

　　雙方一致表示，將以框架協議簽約為契機，不斷加強探索創新，促進雙方優勢互補，資源整合，成規模、有力度地賦能個體工商戶線上經營發展，為更大範圍推進工作做好示範、創造經驗。
《經濟通通訊社18日專訊》

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