《神州經脈》「習特會」確定成行，中美經貿磋商談AI，Kimi K3進入亞馬遜

滬深股市連續兩個交易日反彈，今日(21日)滬綜指收升0.97%報3949.91點，深成指揚0.65%，創業板指收高0.8%；兩市成交波幅不大，全日錄得2.03萬億元(人民幣．下同)，較上日微減456億元或2%。從板塊表現來看，醫藥生物漲幅居前，指數漲逾4%；房地產方面，綠地控股(滬:600606)、萬科A(深:000002)升停。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6955，較上個交易日4時30分收盤價升18點子，兩連升，創2022年6月30日以來逾四年新高，全日在6.6950至6.7000之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7487，較上個交易日升34點子，九連升，再創2023年2月3日以來逾三年七個月新高，較市場預測偏弱約540點。



*今日新聞精選*



1. 中國外交部今日下午宣布，國家主席習近平應美國總統特朗普邀請，於9月23-25日國事訪問美國。這是習近平時隔3年再次到訪美國，亦是時隔11年再次對美國進行國事訪問，也是中美元首半年內實現互訪。中國外交部發言人郭嘉昆今日在外交部例行記者會上回應相關提問時表示，中美兩國元首在半年內實現互訪，具有歷史性、里程碑意義。訪問期間，習近平主席將同特朗普總統就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。



2. 當地時間9月20日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在美國紐約舉行經貿磋商。據財新網報道，磋商結束後，貝森特透露，在這輪磋商中，美方提議在兩國之間建立一項AI安全通報機制；這項機制將在接下來的兩國元首峰會上供兩國領導人考慮。貝森特稱，該機制將建立一個針對共同目標和共同威脅的通報系統，用於處理「達到國家安全層級」的人工智能相關事件。



3. 據新華社報道，中共中央政治局今日召開會議，研究持之以恆推進全面從嚴治黨重大問題。中共中央總書記習近平主持會議。會議決定，中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議於10月26日至29日在北京召開。報道指，今日的中共中央政治局聽取了《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請二十屆五中全會審議。



4. 在中美元首峰會即將登場前夕，中國據悉購買了更多美國大豆。彭博引述知情人士透露，上周晚些時候，中國國企至少訂購了四批美國大豆，合約26萬噸。這些大豆擬於12月和明年1月從美國西北太平洋地區和墨西哥灣裝船。彭博統計，中國今年採購2500萬噸美國大豆的承諾在本月稍早時候完成一半，這是兩國去年10月達成的貿易休戰協議的一部分。



5. 據《路透》引述知情人士透露，中國監管機構正對爭相尋求上市的人形機器人企業踩下「剎車」，嚴格審查這些企業飆升的估值以及與政府支持項目相關的營收是否反映了真實的商業需求。監管機構已通過非正式的「窗口指導」暫緩部分人形機器人企業的上市進程。此次節奏放緩主要是受宇樹科技(滬:688836)上市初期股價劇烈波動所觸發。目前至少有6家中國人形機械人企業正準備上市，包括雲深處科技(DEEP Robotics)、自變量機器人(X Square Robot)和智元機器人(AgiBot)。



6. 路透社引述知情人士報道，美國正著手制定有關製藥企業投資中國的規則，預計將保留它們就大多數中國藥品達成授權協議的能力。消息人士稱，這項由美國財政部起草的規則，可能允許美國製藥企業投資中國公司研發的、具潛力新藥，只要這些新藥不涉及病原體或者可能被武器化的生物技術。不過，相關規則尚未最終確定，可能會有所改變。



7. 智譜(02513)ZCode今日宣布，針對社區反饋的ZCode產品安全問題，官方已經完成整改，並向所有用戶道歉。智譜已將ZCode開源，把代碼交給社區監督，讓ZCode變得開放、透明。接下來將建立常態化的產品安全漏洞機制，歡迎開發者夥伴持續檢查和反饋問題，會根據問題嚴重程度給予相應回報。對於社區中提及的代碼數據，智譜ZCode承諾無留存，也從未將其用於模型訓練。



8. 亞馬遜雲科技(AWS)旗下大模型服務平台Amazon Bedrock日前宣布接入開源大模型Kimi K3，全球企業開發者可通過Bedrock直接調用，此前傳聞的Kimi與海外雲廠商收入分成合作正式落地。今年8月下旬，路透社引述知情人士稱，月之暗面正與微軟(US.MSFT)、亞馬遜(US.AMZN)及Alphabet(US.GOOG)旗下谷歌洽談收入分成協議，分得最高30%。