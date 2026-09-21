【習特會】何立峰貝森特周日會晤，為本周習特會鋪路

中美兩國經貿團隊已在美國時間周日（20日）上午，於紐約舉行中美經貿磋商。中方團隊由中國國務院副總理何立峰領軍，美方團隊由財長貝森特率領。兩人嘗試就人工智能、關稅和關鍵礦產等議題達成潛在協議，為本周中國國家主席習近平與美國總統特朗普在華盛頓舉行的重要峰會做準備。



綜合傳媒消息，美國時間20日上午10點剛過，何立峰、中國國際貿易談判代表李成鋼、美國貿易代表格里爾，已抵達位於曼哈頓中城舉行磋商的摩根大通大廈。貝森特則在上午10點30分才抵達。



值得留意，會晤開始前國務院任命李成鋼為中國國際貿易談判代表（正部長級）。李成鋼原為商務部國際貿易談判代表，如今「升格」為國家國際貿易談判代表，顯示國際貿易談判的重要性和地位，亦與格里爾對等。



*議題涉貿易休戰協議、稀土供應*



今次經貿磋商主要議題包括：將於11月10日到期的中美貿易休戰協議現狀；中國稀土磁體和關鍵礦產的供應情況（美國官員認為供應仍不足）；以及在有報道稱AI模型存在重大安全漏洞後，雙方是否能夠為AI發展建立某種「護欄」。



路透援引分析人士認為，最可能的結果是北京及華盛頓同意採取一些小步驟，以表明雙方將繼續避免在這一對全球經濟影響重大的敏感貿易關係中升級緊張局勢。

《經濟通通訊社21日專訊》