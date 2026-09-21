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AH股新聞

21/09/2026 11:20

《Ａ股焦點》特斯拉機器人團隊據報長三角審廠，三花智控等供應鏈股齊升

　　澎湃新聞從產業鏈人士處獲悉，特斯拉機器人團隊已於上周在拓普集團(滬:601689)、三花智控(02050)(深:002050)、均勝電子(00699)(滬:600699)等供應鏈企業開啟審廠工作。上述企業主要供給關節模組、執行器、精密結構件等核心機電部件。

　　消息人士透露，在本次審廠前，上述企業都已拿到特斯拉人形機器人訂單，只是或多或少的區別。審廠將對相關產線質量、合規等方面開展評估，通過後將很快開始生產。審廠工作並非網傳的只在寧波展開，特斯拉該團隊走訪工作還覆蓋了杭州、上海等長三角地區的供應鏈企業。相關企業基本也都是特斯拉此前在汽車方面就已有合作的供應鏈企業。

　　早前有消息稱，特斯拉計劃在今年生產數千台人形機器人。供應鏈審廠工作的開啟，意味著特斯拉人形機器人量產工作更進一步。

　　受消息帶動，產業鏈股價齊升，三花智控A股升2.6%，報36.23元（人民幣．下同），H股升0.9%；均勝電子A股揚4%，H股升1.9%；拓普集團漲2.3%。
《經濟通通訊社21日專訊》

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