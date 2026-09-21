【習特會】央視：何立峰與貝森特、格里爾就促進雙邊貿易投資等深入交流

據央視新聞報道，當地時間9月20日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾，在美國紐約舉行經貿磋商。雙方以兩國元首重要共識為引領，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，圍繞落實歷次經貿磋商共識、促進雙邊貿易投資等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流，並就人工智能有關問題舉行對話。

《經濟通通訊社21日專訊》