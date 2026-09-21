【習特會】中國外交部：中美元首半年內互訪具里程碑意義，願加強對話合作、妥善管控分歧

中國外交部今日下午宣布，國家主席習近平應美國總統特朗普邀請，於9月23-25日國事訪問美國。這是習近平時隔3年再次到訪美國，亦是時隔11年再次對美國進行國事訪問，也是中美元首半年內實現互訪。



中國外交部發言人郭嘉昆今日在外交部例行記者會上回應相關提問時表示，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。中美兩國元首在半年內實現互訪，具有歷史性、里程碑意義。中方願同美方一道豐富中美建設性戰略穩定關係內涵，加強對話合作，妥善管控分歧，不斷增進兩國人民的福祉，促進世界的和平、穩定、繁榮。訪問期間，習近平主席將同特朗普總統就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。



當地時間9月20日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在美國紐約舉行經貿磋商，為中美元首本周的會晤做最後準備。據財新網報道，磋商結束後，美方談判代表、財長貝森特透露，在這輪磋商中，美方提議在兩國之間建立一項AI安全通報機制；這項機制將在接下來的兩國元首峰會上供兩國領導人考慮。貝森特稱，該機制將建立一個針對共同目標和共同威脅的通報系統，用於處理「達到國家安全層級」的人工智能相關事件。



*中美元首會否談稀土問題？中方重申立場沒變化*



另外，《紐約時報》記者問到，中國今年對日本實施的稀土出口限制已經影響到美國供應鏈，本次中美元首會談會否討論稀土相關問題？其還指出，一名美國官員上周稱，儘管在此前會晤期間同意恢復稀土供應，但中方至今尚未全面落實。



對此，郭嘉昆回應稱，中方依法依規針對所有兩用物項，禁止對日本軍事用途以及任何有助於提升日本軍事實力的出口，目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖。中方維護關鍵礦產全球產供鏈穩定與安全的立場沒有變化，同時各方都有責任為此發揮建設性作用。他並強調，中方一貫致力於維護關鍵礦產全球產供鏈穩定與安全，中美雙方應當共同落實好兩國元首達成的重要共識，維護中美經貿關係穩定發展態勢。



《紐約時報》記者進一步追問，中方是否同意將11月10日擴大稀土出口限制的截止期限延長，如果同意，將推遲多久？郭嘉昆對此表示：「具體問題建議向中方主管部門進行詢問。」

《經濟通通訊社21日專訊》