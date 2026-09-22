【習特會】美方公布習近平訪問行程安排，特朗普將於馬里蘭州基地親自迎接

國家主席習近平應美國總統特朗普邀請，將於周三（23日）起一連三日國事訪問美國。美國第一夫人梅拉尼婭辦公室公布白宮接待習近平與夫人彭麗媛的安排，其中，特朗普23日將親赴華盛頓郊外馬里蘭州的安德魯斯聯合基地迎接習近平夫婦。



安排顯示，周四（24日）早上，特朗普與梅拉尼婭將在白宮南草坪為習近平夫婦舉行正式歡迎儀式，屆時將會有來自美軍各軍種的479名軍人參與，海軍陸戰隊樂隊將演奏中美兩國國歌。習近平與特朗普將致辭，接著前往玫瑰園參加閱兵儀式，儀式最後將由美軍一架B-2轟炸機和4架F-22猛禽戰鬥機飛越上空。習近平與特朗普隨後將開始雙邊會談，特朗普夫人梅拉尼婭與彭麗媛則前往美國史密森尼學會國家亞洲藝術博物館參觀。



當晚，特朗普夫婦會在白宮東廳設國宴，招待習近平夫婦，國宴嘉賓包括多名科技界和金融界高層，兩國元首將致詞。



周五（25日）早上，特朗普夫婦將在白宮為習近平夫婦舉辦茶敘，他們隨後會一同前往華盛頓國家檔案館，參觀一系列對中美關係具重要歷史意義的檔案及文件。參觀結束後，習近平夫婦將於當日啟程離開。

《經濟通通訊社22日專訊》