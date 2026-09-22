  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

22/09/2026 08:42

【習特會】美方公布習近平訪問行程安排，特朗普將於馬里蘭州基地親自迎接

　　國家主席習近平應美國總統特朗普邀請，將於周三（23日）起一連三日國事訪問美國。美國第一夫人梅拉尼婭辦公室公布白宮接待習近平與夫人彭麗媛的安排，其中，特朗普23日將親赴華盛頓郊外馬里蘭州的安德魯斯聯合基地迎接習近平夫婦。

　　安排顯示，周四（24日）早上，特朗普與梅拉尼婭將在白宮南草坪為習近平夫婦舉行正式歡迎儀式，屆時將會有來自美軍各軍種的479名軍人參與，海軍陸戰隊樂隊將演奏中美兩國國歌。習近平與特朗普將致辭，接著前往玫瑰園參加閱兵儀式，儀式最後將由美軍一架B-2轟炸機和4架F-22猛禽戰鬥機飛越上空。習近平與特朗普隨後將開始雙邊會談，特朗普夫人梅拉尼婭與彭麗媛則前往美國史密森尼學會國家亞洲藝術博物館參觀。

　　當晚，特朗普夫婦會在白宮東廳設國宴，招待習近平夫婦，國宴嘉賓包括多名科技界和金融界高層，兩國元首將致詞。

　　周五（25日）早上，特朗普夫婦將在白宮為習近平夫婦舉辦茶敘，他們隨後會一同前往華盛頓國家檔案館，參觀一系列對中美關係具重要歷史意義的檔案及文件。參觀結束後，習近平夫婦將於當日啟程離開。
《經濟通通訊社22日專訊》

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，大行3.3厘爭奪銀債退款，數字銀...

20/09/2026 13:29

貨幣攻略

說說心理話

國債破40萬億美元，美國醞釀金融危機？

18/09/2026 10:58

大國博弈

中東戰火 | 伊朗：超級油輪在霍爾木茲海峽撞水雷後爆炸，美軍...

15/09/2026 10:12

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金