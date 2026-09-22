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22/09/2026 11:21

《中德關係》王毅與德國外長通電話：中歐不應打貿易戰，冀德方推動歐盟堅持自由貿易

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 王毅與德國外長通話談中歐貿易問題
▷ 中方籲德方推動歐盟堅持自由貿易
▷ 德方重申堅持一個中國政策立場

　　中國外交部網站昨（21日）深夜發文稱，中共中央政治局委員、外交部長王毅當日應約同德國外長瓦德富爾通電話。王毅指出，中國和歐盟是全面戰略夥伴，中歐不應打貿易戰。中方一貫主張雙方相向而行，通過對話協商找到解決彼此關切的辦法。希望德國保持理性、務實態度，在歐盟內發揮積極作用，推動歐盟堅持自由貿易，摒棄保護主義，堅持開放合作和對話協商的正道。

　　王毅又指，中德是世界主要經濟體和全方位戰略夥伴，面對當前單邊主義和逆全球化衝擊，雙方有必要加強戰略溝通，增進彼此互信，深化務實合作，釋放中德共同維護多邊主義和自由貿易的積極信號，增強外界對中德關係發展的信心，也為中歐關係發展起到建設性作用。

　　王毅並強調，一個中國原則是中德關係的政治基礎。希望德方珍惜和鞏固中德互信和友好傳統，恪守一個中國原則，以實際行動維護中德關係和台海和平穩定，為雙方高層交往營造必要條件。

*王毅：中德達成重要共識，堅持對話協商解決中歐經貿問題*

　　瓦德富爾表示，德中關係近年保持良好發展勢頭。德方期待同中方進一步密切高層交往，舉辦新一輪德中政府磋商，深化經貿等領域務實合作，不斷提升德中關係水平。德方堅定奉行一個中國政策，這一立場不會改變。當前國際形勢面臨一系列新的威脅和挑戰，期待中國發揮自身在國際和地區事務中的影響力，同德國一道探討解決方案。德方支持歐中通過對話妥處分歧，並願為此發揮積極作用。

　　文章最後提到，「王毅表示，中德雙方今天達成的重要共識就是堅持對話協商解決中歐經貿問題。雙方還就伊朗局勢、烏克蘭危機交換意見」。
《經濟通通訊社22日專訊》

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