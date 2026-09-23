【習特會前瞻】300億美元關稅磋商、AI安全機制與大國博弈新邊界

國家主席習近平今起一連三日對美國進行國事訪問，預計明日在華盛頓舉行本年度第二次「習特會」。這是習近平時隔3年再次訪美、時隔11年再次對美進行國事訪問，亦是中美元首半年內實現互訪。隨著兩國經貿團隊密集磋商與高層對話相繼鋪開，中美互動呈現出氣氛持續放緩、務實理性抬升的態勢。



*特朗普破格接機，鋪陳高規格外交*



白宮披露，習近平夫婦將於華盛頓時間23日抵達，特朗普將破格親自前往馬里蘭州安德魯斯空軍基地接機。翌日，美方將於白宮舉行歡迎儀式、於玫瑰園檢閱儀仗隊，隨後舉行雙邊會談；晚上設國宴，據指兩國多家科技與金融巨頭高層受邀出席；周五將有茶敘和參觀國家檔案館中美關係文獻的行程，之後習近平夫婦啟程回國。



中國外交部發言人郭嘉昆強調，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，半年內互訪具有歷史性與里程碑意義。



北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇指出，半年內實現互訪標誌著中美經貿關係正從過去的「危機式應對」轉向「機制化管理」。雙方建構起穩固的高層溝通管道，對防範雙邊關係因單點摩擦而失控至關重要。



*AI安全機制首入議程：科技競爭中的「戰略護欄」*



在峰會登場前，雙方已完成高強度預熱與布局。習近平在本月12-13日出席了於印度新德里舉行的金磚國家峰會，展現多邊與雙邊舞台上的戰略縱深。經貿層面上，中國國務院副總理何立峰與美國財長貝森特、貿易代表格里爾等中美高級別官員，當地時間周日（20日）起一連兩天在紐約舉行經貿磋商，為峰會做最後準備。



隨著人工智慧與半導體成為大國競爭核心，美方預計就高端AI晶片管制及無人機供應鏈安全尋求對華優勢，中方則強調科技合作不應被泛安全化與政治化。9月初，美方指稱DeepSeek、月之暗面、阿里、智譜等中國AI企業進行模型蒸餾，中方強烈駁斥並警告反制。



儘管競爭白熱化，美方談判代表貝森特透露，中美雙方在紐約磋商中同意設立一條用於溝通人工智能安全事件的應急熱線，兩國官員並將在大約兩個月後於中國深圳再次會晤，討論AI潛在風險以及在發生AI安全事件時的溝通機制。



*300億美元對等降稅磋商，市場關注關稅休戰延期*



在經貿與關稅方面，市場高度關注即將於11月10日到期的貿易休戰安排能否順利延期。商務部發言人何亞東上周五（18日）證實，雙方經貿團隊正就300億美元對等降稅保持密切交流。據悉，談判涵蓋美方對華出口的能源與農產品、美製造業使用的中國零部件，部分中國商品或適用最惠國稅率，雙方亦在研究降低或取消中國對美液化天然氣(LNG)的關稅。



清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊分析，即將舉行的華盛頓會晤，經貿層面的核心看點主要集中於三個方面，一是對話機制與降稅落地：推動5月會晤已同意設立的「貿易理事會」與「投資理事會」實質運轉，並確認首批非敏感商品的降稅安排，搭建中美經貿的獨立非敏感區間。二是觀察中國對美國農產品及波音飛機等採購承諾的落實情況，以及是否新增農業與能源採購。孫成昊強調，相關採購將與美方的降稅及市場准入條件相綁定，而非中國單方面增加採購。三是若中方代表團涵蓋新能源汽車、電池及消費電子等企業的消息落地，預計此次會晤將推動兩國進一步討論中國企業赴美投資的准入條件、安全審查規則，拓展經貿討論邊界。



為展現履約誠意，中方國企近期再訂購26萬噸美國大豆，今年2500萬噸採購目標已完成過半；中糧集團等企業代表據報獲考慮納入習近平訪美隨行團。



而據外媒最新報道，中美雙方在此次紐約經貿磋商中討論到貿易休戰安排，美方提議將休戰期延長半年，中方則希望延長至特朗普任期結束。貝森特未明確表示兩國已經同意延長貿易休戰期限，但稱雙方都希望保持過去一年來的穩定局面。



針對日本稀土出口限制間接影響美國供應鏈一事，中國外交部發言人郭嘉昆日前重申，中方依法禁止兩用物項用於日本軍事用途，並一貫致力於維護全球關鍵礦產產供鏈穩定。



格里爾接受彭博採訪時提到，中國限制稀土出口的做法帶來了不確定性，因此華盛頓希望對貿易休戰期採取分階段延期的方式，以確保相關安排得到遵守。



專家們普遍認為，本次華盛頓會晤更可能圍繞5月北京會談的框架展開，大幅超出預期的概率不大。然而，這並不削弱其歷史價值。從5月北京峰會的「框架建立」，到9月華盛頓會晤的「常態維護」，中美關係正擺脫以往情緒化的對抗模式。雙方正以「常態化談判」劃定一般經貿的合作邊界，同時以「AI安全機制」鎖定高科技競爭的風險底線，在持續競爭中維持全球戰略秩序的動態平衡。



*地緣政治博弈與核心紅線*



地緣政治方面，美方急於尋求中方在中東局勢及金融領域對伊朗施加影響力。路透指，北京未展現配合意願，且透過規避制裁的機制，向伊朗出售價值數十億美元的商品。不過，貝森特周一表示，中國官員「非常積極參與」美國對伊朗施加經濟壓力的行動。



中方料將會在台海問題和美國對台售武等紅線議題上嚴正表態。上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指，對北京而言，美國對台政策至關重要，如果美方願意在台灣問題上遷就中方，那麼中方也願在執法合作或購買美國農產品等問題上作回應。



目前北京亦試圖在華盛頓與德黑蘭之間發揮調解作用。王毅上周三（16日）與訪華的伊朗外長阿拉格齊會談時表示，中國願意為解決國際爭端發揮建設性作用，也願同伊朗加強對話合作，維護好伊朗的正當權益。本周一（21日）晚，王毅應約同德國外長瓦德富爾通電話時，亦曾就伊朗局勢等交換意見，除了重申中方原則立場，還強調中國只會做有利於和平的事情，始終致力於勸和促談。



*期待正確航向「建設性戰略穩定關係」*



對於中美關係，此前，王毅於上周四（17日）應約同美國國務卿魯比奧通電話時強調，雙方應本著「平等、尊重、互惠」的精神籌備高層交往，推動中美關係朝著「建設性戰略穩定」方向發展。



中國外交部與人民日報社昨日聯合發布題為《建設性戰略穩定》的短片釋出善意與期待，稱「2026年是中美關係的『大年』，也是兩國跨越『修昔底德陷阱』，探索正確相處之道的歷史性、標誌性年份」，5月兩國元首北京會晤，為中美關係確立了新定位--建設性戰略穩定關係，「從北京到華盛頓，期待中美關係繼續沿著建設性戰略穩定的正確航向，乘風破浪、不斷前行」。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》