《神州經脈》習特會今晚登場，中美就人工智能首次對話，發改委再調控油價

今日（24日）A股明顯調整，滬綜指跌1.22%報3888.37點，失守三千九大關，按周跌幅有0.6%；深成指單日挫2.34%，創業板指也跌2.68%。兩市全日成交1.65萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1116億元或6%。盤面上看，大部分行業板塊走跌，煤炭、石油等資源股還能保持升幅，銀行股漲多跌少。下跌方面，有色金屬板塊跌幅近3.5%，醫藥股也挫2.8%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7131，較上個交易日4時30分收盤價跌66點子，三連跌，創9月15日以來逾一周新低，全日在6.7108至6.7195之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7489，較上個交易日跌21點子，兩連跌，創9月18日以來近一周新低。



*今日新聞精選*



1. 當地時間9月23日下午，中國國家主席習近平乘專機抵達華盛頓，時隔11年再對美國進行國事訪問。他獲美國總統特朗普高規格接待，包括特朗普親自接機、舉行盛大歡迎儀式等。習特會將於美東時間周四上午11時30分（香港時間周四深夜11時30分）在白宮登場，預料人工智能發展及安全問題，將是雙方主要議題之一。



2. 美國財長貝森特表示，中美兩國已同意將貿易休戰協議延長至明年1月10日。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問及此事時稱，「關於中美經貿磋商的有關情況，建議你向中方的主管部門進行詢問」。另外，《紐約時報》記者提問，中方是否將邀請美國總統特朗普出席11月在深圳舉行的APEC峰會？郭嘉昆指出，「中美雙方就年內兩國元首的互動安排保持著溝通」。



3. 中國商務部新聞發言人何亞東今日在例行新聞發布會上介紹，近日中美兩國經貿團隊在美國舉行了第八輪經貿磋商，圍繞雙方共同關注的經貿問題進行了坦誠深入富有建設性的交流，達成了多項共識。在中美經貿磋商機制下，雙方就人工智能進行了首次對話。下一步，中方將與美方在中美經貿磋商機制下後續的工作保持密切的溝通。



4. 據財聯社今日報道，近日多家險企收到《關於明確保險資金投資港股通ETF監管口徑的函》。文件明確，按照監管規定可投資港股通股票的保險機構，可以開始投資港股通ETF，參照保險資金投資港股通股票的相關監管規定執行，該監管口徑自9月20日起實施。8月18日，國家金融監督管理總局發文稱，支持內地保險機構通過滬深港通投資香港交易所買賣基金(ETF)。



5. 國家發改委公布，為減緩國際油價上漲對國內的衝擊，國家繼續對成品油價格採取調控措施。根據現行價格機制計算，自9月24日24時起，國內汽、柴油（標準品）價格每噸分別應上調830元、800元，調控後實際上調395元、385元。本輪調價過後，今年國內油價已經歷19輪調整，其中上調13次、下調5次，為「十三漲五跌一擱淺」。



6. 據美國科技媒體The Information引述兩名知情人士透露，DeepSeek當前年化營收運行率已達10億美元。短短數月前，該公司這一指標尚不足5億美元。營收增長一方面得益於近期上調API定價，另一方面也源於其大模型持續受到市場熱捧。DeepSeek CEO梁文鋒在近期投資者會議上披露了上述最新營收數據。DeepSeek計劃在10月底前完成第二輪融資，目標募資75億美元。



7. 騰訊QClaw團隊公告稱，因業務發展調整，QClaw將於12月24日00:00正式停止運營。公告之日起，停止新用戶註冊，停止訂閱服務購買與續費。QClaw由騰訊電腦管家團隊基於OpenClaw打造，今年3月開啟內測。今年7月，有報道稱騰訊QClaw產品中心相關業務和部分團隊，將調整至雲產品六部，而雲產品六部則是騰訊另一款AI辦公智能體WorkBuddy產品所屬部門。



8. 據新浪科技引述知情人士報道，中國移動(00941)(滬:600941)、中國聯通(滬:600050)、中國電信(00728)(滬:601728)三大運營商旗下的金融分期業務今日起將全面暫停，多地運營商員工已接獲通知，三大運營商客服均已確認相關業務已經暫停受理相關新業務辦理。知情人士表示，三大營運商旗下金融分期購機業務停止新增受理後，用戶將不能再辦理「0元購機」類業務，包括中國電信的橙分期、中國聯通的沃分期，以及中國移動的和包信用購。