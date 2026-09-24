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AH股新聞

24/09/2026 15:14

【ＡＩ】上海金監局推16項措施，促銀行保險業深化人工智能應用

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 上海金監局推16項措施促銀行保險業AI應用
▷ 措施涵蓋數智賦能、基礎支撐、保障機制三方面
▷ 要求金融機構深化AI場景應用並完善風險管理

　　上海金融監管局印發《推動上海銀行業保險業人工智能應用的若干措施》，從三大方面推出十六項舉措，助力上海國際金融中心與全球金融科技中心建設，推動人工智能與金融深度融合。

　　在加強數智賦能方面，措施鼓勵金融機構深化AI在智能營銷、智能信貸、智能核賠、智能風控等核心業務場景的應用，探索金融智能體建設，推動服務方式從數字賦能向智能驅動演進。支持金融機構採用「租購並舉」模式優化智能算力資源配置，統籌垂域模型開發應用，構建分層協同模型架構，並強化數據治理，建立「數據+模型」雙閉環機制，建設企業級人工智能平台。

*建立高風險應用場景准入控制機制，健全模型風險管理體系*

　　在夯實基礎支撐方面，措施要求金融機構完善AI應用治理架構，並納入數智化轉型戰略規劃，加快人才培養，構建產教融合的培育生態。在合規管理上，措施要求完善數據合規體系，按規定為面向公眾服務的生成式AI模型進行備案或登記，建立高風險應用場景准入控制機制，防止技術濫用和數字形式主義。加強外包風險管理，健全模型風險管理體系，防範人工智能幻覺、黑箱、大模型安全漏洞等新技術風險。

　　在健全保障機制方面，將探索建立生成式AI大模型在金融領域應用的試點機制，研究包容審慎、分類分級的彈性監管框架，探索容錯機制與差異化容忍度。同時，鼓勵行業自律組織搭建跨行業合作共享平台，推動產學研用協同發展。

　　上海金融監管局表示，下一步將引導轄內金融機構加大AI應用力度，豐富智能化金融產品供給，穩步推進人工智能與金融行業深度融合，有效應對人工智能發展帶來的風險挑戰，持續提升人工智能賦能金融服務實體經濟與社會民生質效。
《經濟通通訊社24日專訊》

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