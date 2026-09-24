【習特會】習近平抵美展開國事訪問，11年首訪，特朗普親自接機

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當地時間9月23日下午，中國國家主席習近平乘專機抵達華盛頓，時隔11年再對美國進行國事訪問。他獲美國總統特朗普高規格接待，包括特朗普親自接機、舉行盛大歡迎儀式等。



央視新聞報道，習近平和夫人彭麗媛抵達華盛頓安德魯斯空軍基地時，特朗普和夫人梅拉尼婭熱情迎接。特朗普表示，很高興在華盛頓接待習近平夫婦，這是一次舉世矚目的訪問。習近平是偉大的領導人，這是一個偉大的時刻。特朗普稱期待同習近平深入交換意見，推動兩國關係發展。



美國兒童向習近平和彭麗媛獻花。現場鋪設長約30公尺的紅毯，禮兵分列紅毯兩側致敬，軍樂團奏中美兩國國歌，現場鳴放21響禮炮，兩架B-1轟炸機飛越致敬。



*習近平︰中美兩國應成夥伴而不是對手*



習近平發表書面講話指出，中國和美國都是偉大的國家，中國人民和美國人民都是偉大的人民。中美兩國人民長期友好交往，雙方利益深度交融，兩國應該成為夥伴而不是對手，實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。特朗普總統今年5月訪華時，雙方同意構建中美建設性戰略穩定關係，為未來中美關係發展作出戰略指引。中美雙方應該相向而行，推動形成合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的穩定關係，走出一條新時代中美兩個大國正確相處之道。



習近平強調，世界在發展，時代在變化，但中美兩國和平共處的歷史邏輯沒有變，兩國人民友好交往的良好願望沒有變，國際社會對中美兩國的普遍期待沒有變。他期待同特朗普就關乎兩國和世界局勢的重大問題深入交流，拓展中美各領域交流合作空間。



蔡奇、王毅等陪同人員同機抵達。先期抵達的國務院副總理何立峰，中國駐美國大使謝鋒也到機場迎接。

《經濟通通訊社24日專訊》