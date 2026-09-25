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25/09/2026 09:54

【ＡＩ】長安汽車：力爭2028年實現人形機器人量產，2030年推出商用航線飛行汽車

　　據中新網重慶報道，重慶轄區上市公司投資者網上集體接待日暨半年度業績說明會於9月23日舉行。長安汽車(深:000625)資本運營部副總經理、董事會辦公室副主任謝仁軍表示，公司將加速推動具身智能人形機器人、飛行汽車等新興產業布局和產業化落地，力爭在2028年實現人形機器人量產，2030年推出商用航線飛行汽車。

　　關於固態電池項目，謝仁軍稱，公司正有序推進研發，目前已開展20Ah氧聚復合固態電池驗證。

　　據內媒早前報道，長安汽車首席專家、長安天樞智能機器人公司總經理譚歡在本月舉行的中國汽車產業發展（泰達）國際論壇上表示，長安汽車布局機器人的路徑，是首先實現座艙、中控、扶手等汽車部件組件化，再走向智能出行生態機器人，覆蓋搬運、物流、清潔、儲能、補能等環節，並進一步拓展巡檢、安防、消防等極限場景。
《經濟通通訊社25日專訊》

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