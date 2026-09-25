【習特會】路透：習近平提議增加中美直航航班，美航企仍持反對態度

路透社24日援引美國航空協會負責人表示，儘管中國國家主席習近平提出增加中美直航航班，但美國航空公司仍持反對態度。



該協會負責人Chris Sununu表示，由於中國航空公司有八個航班獲準飛越俄羅斯領空，美國航空公司繼續處於不利地位。他說，他一直敦促特朗普政府官員不要在這一問題上讓步，「這絕非小事。繞開俄羅斯飛行給航空公司帶來了巨額成本」。



美國航空協會上周反對中國國航(滬:601111)增加定期航班的申請，理由是美國航空公司因無法進入俄羅斯領空，實際上已難以運營美國東海岸至中國的航線。美國航空協會代表美國航空、聯合航空、達美航空等航空公司。



報道稱，習近平周四（24日）在華盛頓提出了增加航班的構想，以便利雙向人員往來和貿易。目前，中美各自每周大約可運營50個往返航班。



俄烏戰爭爆發後，美國禁止俄羅斯航班進入美國領空。作為回應，俄羅斯也禁止美國航空公司飛越其領空。美國並未禁止其他國家航空公司飛越俄羅斯領空，但於2023年與中國達成協議，規定後來獲批增加的航班不得飛越俄羅斯領空。

《經濟通通訊社25日專訊》