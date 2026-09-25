【習特會】年內第二次習特會登場，兩國元首回顧二戰並肩作戰，習近平稱AI可合作而非設防

國家主席習近平和美國總統特朗普年內第二次會晤在當地時間24日於白宮登場。特朗普為習近平舉行長達80分鐘的盛大歡迎儀式後，雙方先後進行小範圍交流、大範圍會談、歡迎宴會，共處了大約6個小時。



在會談期間，習近平指出，中美都是人工智能大國，雙方有競爭，更可以合作，應該各展所長而不是相互設防。雙方可以繼續開展人工智能對話，就其風險和收益進行交流，共同防範人工智能被濫用惡用。要保持人類對人工智能技術的管控，秉持以人為本、向上向善理念，讓人工智能為人類的進步服務。



習近平表示，中美兩國元首在不到半年時間裏實現互訪，在中美關係史上是前所未有的。「我和特朗普總統一直通過各種方式保持溝通，共同為中美關係這艘大船領航掌舵」。



*習近平：中美要朝合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期方向努力*



習近平指出，今年5月，他和特朗普總統一致決定構建中美建設性戰略穩定關係。這一新定位反映了中美關係的現實，也體現了對未來的期許，是邁向兩國正確相處之道的重要一步。中美要把這一願景轉化為行動，朝著合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力，走出一條兩個大國的正確相處之道。中美兩國應當也完全可以在務實合作中互利共贏，在良性競爭中彼此成就，在求同存異中妥處分歧，在累積互信中構築和平，讓中美建設性戰略穩定關係更好惠及兩國人民和世界各國人民。



習近平強調，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，達成了一份新的聯合安排，對兩國產業界、老百姓乃至全球經濟都是好消息。合作是雙行道，中美經貿關係的穩定既需要拉長合作清單，也需要壓縮問題清單。只要秉持平等、尊重、互惠的精神，就能找到解決問題的出路。希望雙方相向而行，堅持互利共贏導向，推動中美經貿關係持續穩定向好發展。



習近平並強調，中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的。希望美方堅持反對「台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。



*特朗普：與習近平是好朋友，中美應就AI保持對話加強合作*



特朗普表示，習近平這次對美國的國事訪問是一次偉大的訪問。美中都是大國，他同習近平是好朋友，保持著深入密切溝通。在兩人的領導下，中美關係一定能搞好。兩國經貿團隊舉行新一輪磋商取得新的成果，雙方要繼續對話，達成更好的協議。人工智能關乎人類未來，中美應就此保持對話，加強合作。



兩國元首還就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見。



兩國元首確認將相互支持辦好2026年亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團領導人峰會。



*習近平：中美二戰並肩抗擊法西斯，兩國人民不會忘記*



此外，中美元首會談前的歡迎儀式上，習近平在致辭時強調，第二次世界大戰期間，中美並肩抗擊法西斯侵略。對於這段歷史，中國人民不會忘記，美國人民也沒有忘記。



特朗普亦稱，中美兩國曾並肩作戰，共同贏得二戰勝利，飛虎隊等故事至今為兩國人民銘記。「我期待同習近平主席繼續攜手合作，為美中兩國開創更加美好的未來」他說。

《經濟通通訊社25日專訊》