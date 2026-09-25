【習特會】習近平：兩隻大熊貓將落戶亞特蘭大動物園，未來5年邀10萬美國青年赴華交流學習

中美元首會談前，美國總統特朗普為國家主席習近平舉行了盛大的歡迎儀式。



*習近平：二戰期間中美並肩抗擊法西斯侵略，兩國人民不會忘記*



習近平在致辭時指出，第二次世界大戰期間，中美並肩抗擊法西斯侵略。對於這段歷史，中國人民不會忘記，美國人民也沒有忘記。中美關係希望在人民、未來在青年。未來5年，中方將邀請10萬名美國青少年赴華交流學習。大熊貓是中美兩國人民友誼的使者。大熊貓「平平」、「福雙」即將落戶亞特蘭大動物園，同美國人民見面。



中國野生動物保護協會曾在今年4月宣布，去年與亞特蘭大動物園簽署了大熊貓保護國際合作研究協議，成都大熊貓繁育研究基地的雄性大熊貓「平平」和雌性大熊貓「福雙」，將會赴美10年。在美的大熊貓將由8隻增至10隻。



習近平表示，這次應特朗普邀請訪美，是為傳承友誼而來，為拓展合作而來，為增進兩國人民福祉而來。特朗普今年5月訪華期間，兩人一致同意構建中美建設性戰略穩定關係，受到兩國人民和國際社會廣泛歡迎。「我願同特朗普總統一道努力，引領中美關係這艘大船行穩致遠」。



習近平強調，中美要加強溝通。兩國國情不同，通過坦誠、深入、持續的對話能夠增進理解、求同存異、積累互信。中美要真誠合作。兩國利益深度交融，合作空間十分廣闊。雖然中美合作不可能解決世界上所有問題，但沒有兩國合作，世界上很多問題都難以解決。



中美都是人工智能大國，有能力也有責任發展好、管控好人工智能，確保人工智能發展始終受控於人、造福於民。中美要和平共處。中美兩個大國合則兩利、鬥則俱傷。雙方必須守住不衝突、不對抗的底線。「修昔底德陷阱」是可以跨越的。



習近平強調，實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大並行不悖，雙方要秉持人民情懷、展現歷史主動，不斷推進中美兩國人民友好事業，攜手共建一個更加美好的世界。



特朗普致辭時表示，熱烈歡迎習近平對美國進行歷史性國事訪問。「我同習近平主席在相互尊重的基礎上建立了偉大友誼，這符合兩國人民的根本利益」。



特朗普表示，中美兩國幾個世紀前就跨越重洋，開展貿易、相互學習。習近平此訪正值美國獨立250周年，雙方將繼續合作，為世界作出貢獻。「我將同習近平主席就貿易、安全、人工智能、科技等議題進行深入討論，為世界未來數十年的和平與繁榮奠定堅實基礎」。



*特朗普：中美兩國曾並肩作戰，共同贏得二戰勝利*



特朗普還稱，中美兩國曾並肩作戰，共同贏得二戰勝利，飛虎隊等故事至今為兩國人民銘記。「我期待同習近平主席繼續攜手合作，為美中兩國開創更加美好的未來」。



致辭結束後，習近平夫婦在特朗普夫婦陪同下觀看海軍陸戰隊表演，兩國元首夫婦分別同對方陪同人員握手致意。之後，兩國元首夫婦共同前往白宮玫瑰園檢閱儀仗隊。戰機飛越白宮向中美兩國元首夫婦致敬。

《經濟通通訊社25日專訊》