【習特會】習近平白宮國宴致辭提中美人民友好故事，主角「賽考斯」感言要搭建兩國之間的橋樑

國家習近平主席24日晚在特朗普舉行的歡迎宴會上致辭時，講起了「賽考斯」與殷玉珍的故事：「20多年前，一位名叫賽考斯的美國人資助中國治沙人殷玉珍種樹。不久前，這位老人回到中國，親眼看到當年的沙漠已經變成一片郁郁蔥蔥的森林。這個故事感動了許多中國民眾，也是中美兩國人民友好交往的範例。」



致辭播出後，「賽考斯」通過中國日報旗下抖音帳號「@起底」回應稱，得知自己和殷玉珍的故事出現在白宮國宴的致辭中，「簡直激動壞了」。「賽考斯」之後還接受中新社記者越洋視頻連線，分享當下感受。



據了解，「賽考斯」本名羅納德．薩科爾斯基(Ronald Sakolsky)，是一名美國退休教師。1999年，殷玉珍夫婦堅持在毛烏素沙地治沙造林的故事，深深打動了當時正在河南洛陽外國語學校擔任外教的賽考斯。賽考斯隨即奔走聯繫多家美國機構，向殷玉珍捐助5000美元，支持她治沙。2000年，賽考斯更去到毛烏素沙地，與殷玉珍夫婦共同種下一棵樹。



毛烏素沙地位於陝西省榆林地區和內蒙古自治區鄂爾多斯市之間，是中國四大沙地之一。1959年以來，官民合力在當地興建防風林帶，引水拉沙，引洪淤地，開展改造沙漠的巨大工程。當年賽考斯的5000美元，如今已變成5萬棵大樹。公開報道顯示，到2026年6月，毛烏素80%的沙地已披上「綠裝」。



在樹木長大成林後，殷玉珍通過網絡和媒體的力量，邀請到賽考斯在今年8月24日重回毛烏素沙地，與殷玉珍夫婦再次合種樹苗。



*賽考斯：中美人民完全可以友好相處，習特會「讓我們走上正確道路」*



中新社報道，賽考斯表示，在聽到習近平在致辭中講自己和殷玉珍的故事時，感到「這太不可思議了……要是我有頭髮的話，頭髮都能像愛因斯坦那樣直接豎起來」。頂著光頭的他並指，儘管不知道故事的下一篇章會是甚麼，但希望在未來的故事裏，「我能有機會再次重返中國」，因為「中國已經實實在在成為了我的第二故鄉。我在那裏有家人、朋友、學生。我回到美國已經三周左右，沒有任何一天，我不在通過微信或短信和中國那邊保持聯繫」。



賽考斯還稱，自己有兩個目標：「第一，種下一棵樹或者一株植物。地球母親是有生命的，如果我們善待她，她就會善待我們。第二，我們必須搭建起兩國之間的橋樑。」



賽考斯認為，中美兩國人民即使來自不同的文化，也完全可以友好相處，兩位領導人的會面「讓我們走上了正確的道路」。相信兩國元首會晤會催生積極進展，推動美中雙方開展更多合作。「中國有很多值得我們學習的地方，美國同樣也有很多可以和中國分享的東西……我們共處同一個地球，我們必須守護地球，也必須善待彼此。美國應當做中國的朋友，中國也應當做美國的朋友。只要美中兩國向世界展示可以成為朋友，世界其他國家也會如此」。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》