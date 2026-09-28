《中美關係》中國將下調美國高粱、豆油等農產品關稅，清單不見「商品大豆」

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▷ 中國降稅清單含高粱、豆油，未列商品大豆
▷ 中國國企已購超1200萬噸美國大豆
中國商務部今日公布中美300億對等降稅框架有關情況，指其中超過90%的產品，將免除相互加徵的全部關稅，享受最惠國關稅待遇。中美雙方基於各自市場需要和產業利益，商定了對等降稅產品清單。其中，美方將對玩具、家電、嬰兒用品、廚衛用品、節日禮物等約300億美元自華進口商品降低關稅；中方將對農產品、個人護理用品、醫療器械、煤炭等約300億美元自美進口商品降低關稅。
根據中國商務部公布的相關清單，將獲中國下調關稅的美國農產品涉及玉米、小麥、高粱、植物油和油粕，包括豆油和豆粕，此外還有肉類和乳製品等，但未見有進口最多的「商品大豆」，清單上僅見「種用大豆」、「大豆粉」。
路透稱，這意味美國大豆仍面臨10%的額外關稅。貿易商此前警告稱，這一稅率過高，民營壓榨企業難以消化，儘管中國國有買家已加大採購力度。
胡同研究(Hutong Research)創始人兼合夥人封楚誠表示，儘管大豆在貿易中並非敏感商品，但中國採購大豆具有巨大的政治意義，並會產生重大的政治影響。因此，大豆採購將在貿易委員會之外另行處理。這也給了北京方面一個制約美國行動的籌碼，尤其是在美國中期選舉臨近之際。
中美雙方已同意成立一個貿易委員會，其首要任務將是討論對價值300億美元的商品相互下調關稅，以確保經貿關係穩定。
此外，中國國有農業企業中儲糧和中糧集團已購買超過1200萬噸美國大豆，接近白宮所稱北京承諾在2028年前每年採購2500萬噸的一半。
一名駐亞洲、任職於一家向中國銷售大豆的國際公司的匿名交易員表示，國有企業將繼續採購美國大豆，而其他商品的關稅下調將有助於中國完成170億美元的採購承諾。這名交易員還稱，即使關稅下調，美國大豆在價格上也沒有太強的競爭力。
《經濟通通訊社28日專訊》
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